الأهلي السعودي يودع فرانك كيسيه بعد نهاية مشواره مع الفريق

أسدل النادي الأهلي السعودي الستار على مشوار لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه، بعدما أعلن رسميًا رحيله عن صفوف الفريق عقب انتهاء عقده، لينهي رحلة امتدت لثلاثة مواسم شهدت حضوره البارز ومساهماته المؤثرة في مختلف البطولات.

رسالة تقدير من الأهلي للاعب الإيفواري

وحرص النادي على توجيه رسالة شكر وامتنان إلى كيسيه عبر حساباته الرسمية، مؤكدًا تقديره لما قدمه طوال فترة وجوده مع الفريق، حيث نشر مقطعًا مصورًا استعرض أبرز لقطاته وأهدافه، مع رسالة تؤكد أن اللاعب قدم كل ما لديه خلال السنوات الثلاث الماضية، وكان أحد العناصر المهمة في نجاحات الفريق.

وجاء رحيل كيسيه بعد انتهاء عقده مع الأهلي في نهاية شهر يونيو، إذ فضلت إدارة النادي عدم الدخول في مفاوضات لتجديد التعاقد، ليغادر اللاعب صفوف الفريق في صفقة انتقال حر، ويصبح متاحًا للانتقال إلى أي نادٍ خلال فترة الانتقالات الحالية.

أرقام مميزة وإنجازات بارزة

وانضم كيسيه إلى الأهلي في صيف عام 2023 قادمًا من برشلونة، ونجح سريعًا في فرض نفسه داخل التشكيلة الأساسية بفضل مستواه المميز وخبراته الكبيرة. وخلال مشواره مع الفريق، شارك في 119 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 26 هدفًا، وصنع 14 هدفًا آخر، ليؤكد قيمته الفنية ودوره المؤثر في خط الوسط.

كما ساهم اللاعب في تتويج الأهلي بثلاثة ألقاب، تمثلت في لقبين بدوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى لقب كأس السوبر السعودي، ليترك بصمة واضحة في تاريخ النادي خلال فترة قصيرة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك كيسيه مع منتخب كوت ديفوار في منافسات كأس العالم 2026، قبل أن يودع المنتخب البطولة من دور الاثنين والثلاثين عقب الخسارة أمام النرويج بهدفين مقابل هدف.

ويبلغ اللاعب من العمر 29 عامًا، ويمتلك مسيرة احترافية مميزة، إذ سبق له تمثيل أندية أتالانتا وميلان في إيطاليا، قبل انتقاله إلى برشلونة، حيث توج بلقبي كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، ثم خاض تجربة ناجحة مع الأهلي السعودي، ليختتمها بعد ثلاثة مواسم مليئة بالعطاء والإنجازات.