إصابة تقلق المنتخب الإنجليزي بعد التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم

تعرض أحد أبرز لاعبي منتخب إنجلترا لإصابة خلال مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء شهد إثارة كبيرة انتهت بتأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور التالي.

ونجح منتخب إنجلترا، بقيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل، في تحقيق فوز ثمين بنتيجة هدفين مقابل هدف، بعدما كان متأخرًا بهدف دون رد خلال أحداث المباراة، قبل أن ينجح في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني وحجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 من البطولة.

وبهذا الانتصار، ضرب المنتخب الإنجليزي موعدًا مع منتخب المكسيك في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدور المقبل، بعدما واصل مشواره في البطولة المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأثارت الحالة البدنية للاعب الوسط ديكلان رايس القلق عقب نهاية المباراة، بعدما اضطر الجهاز الفني إلى استبداله خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عقب المجهود الكبير الذي بذله طوال اللقاء، وكان له دور مؤثر في عودة منتخب بلاده وتحقيق الفوز.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن رايس خضع لفحص مبدئي عقب خروجه من أرض الملعب، بعدما شعر بآلام في أوتار الركبة اليسرى، حيث ظهر وهو يضع كيسًا من الثلج على موضع الإصابة تحت متابعة مباشرة من أفراد الجهاز الطبي للمنتخب الإنجليزي، في محاولة للحد من آثار الإصابة وتقييم حالته قبل المواجهة المقبلة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعاني فيها اللاعب من المشكلة نفسها خلال البطولة الحالية، إذ سبق أن اشتكى من آلام مشابهة في أوتار الركبة خلال المباراة الافتتاحية أمام منتخب كرواتيا في دور المجموعات، قبل أن يتمكن من مواصلة المشاركة في المباريات التالية.

ومن المنتظر أن يخضع رايس لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد مدى جاهزيته للمشاركة أمام المكسيك، في ظل أهميته الكبيرة داخل تشكيلة المنتخب الإنجليزي، سواء من الناحية الدفاعية أو في بناء الهجمات، وهو ما يجعل الجهاز الفني يترقب نتائج الفحوصات الطبية قبل حسم موقفه من اللقاء المقبل.