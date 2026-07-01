قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون خسائر.. مسيّرة مفخخة تستهدف معسكرًا للمعارضة الكردية الإيرانية في أربيل
أكسيوس: اتفاق أمريكي إيراني بشأن الإفراج عن دفعة أولى من الأموال المجمدة
مشهد جنازة نورهان كان من أصعب اللحظات.. هايدي الفضالي تطالب بتشديد قانون الطفل | فيديو
شبانة: تعديل مرتقب في دوري أبطال أفريقيا.. والكاف يدرس مشاركة 3 أندية من مصر
ارتفاع ضحايا الفيضانات في كوت ديفوار إلى 59 قتيلًا خلال 2026
«الدرندلي» يطمئن الجماهير: «صلاح» جاهز لمواجهة أستراليا في كأس العالم 2026
المنزل انهار.. تفاصيل استشهاد مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد إنقاذ سكان عقار الشرابية
ابنتي بريئة من دم أمها.. تفاصيل أول لقاء جمع محامية نورهان ووالدها
عايدة رياض: أحرص على متابعة مباريات كأس العالم وأستمتع بأجوائها | خاص
وزارة العمل تعلن عن 3068 وظيفة جديدة في 12 محافظة.. رابط التقديم
محامية نورهان تكشف كواليس جديدة قبل جريمة بورسعيد: تعرضت للابتزاز بعد خطبتها
فخري الفقي: الموازنة الجديدة تراعي تداعيات الأزمات الإقليمية وتواجه تحديات النمو والتضخم والدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة تقلق المنتخب الإنجليزي بعد التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
رباب الهواري

تعرض أحد أبرز لاعبي منتخب إنجلترا لإصابة خلال مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء شهد إثارة كبيرة انتهت بتأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور التالي.

ونجح منتخب إنجلترا، بقيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل، في تحقيق فوز ثمين بنتيجة هدفين مقابل هدف، بعدما كان متأخرًا بهدف دون رد خلال أحداث المباراة، قبل أن ينجح في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني وحجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 من البطولة.

وبهذا الانتصار، ضرب المنتخب الإنجليزي موعدًا مع منتخب المكسيك في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدور المقبل، بعدما واصل مشواره في البطولة المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأثارت الحالة البدنية للاعب الوسط ديكلان رايس القلق عقب نهاية المباراة، بعدما اضطر الجهاز الفني إلى استبداله خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عقب المجهود الكبير الذي بذله طوال اللقاء، وكان له دور مؤثر في عودة منتخب بلاده وتحقيق الفوز.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن رايس خضع لفحص مبدئي عقب خروجه من أرض الملعب، بعدما شعر بآلام في أوتار الركبة اليسرى، حيث ظهر وهو يضع كيسًا من الثلج على موضع الإصابة تحت متابعة مباشرة من أفراد الجهاز الطبي للمنتخب الإنجليزي، في محاولة للحد من آثار الإصابة وتقييم حالته قبل المواجهة المقبلة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعاني فيها اللاعب من المشكلة نفسها خلال البطولة الحالية، إذ سبق أن اشتكى من آلام مشابهة في أوتار الركبة خلال المباراة الافتتاحية أمام منتخب كرواتيا في دور المجموعات، قبل أن يتمكن من مواصلة المشاركة في المباريات التالية.

ومن المنتظر أن يخضع رايس لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد مدى جاهزيته للمشاركة أمام المكسيك، في ظل أهميته الكبيرة داخل تشكيلة المنتخب الإنجليزي، سواء من الناحية الدفاعية أو في بناء الهجمات، وهو ما يجعل الجهاز الفني يترقب نتائج الفحوصات الطبية قبل حسم موقفه من اللقاء المقبل.

منتخب إنجلترا الكونغو كاس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

قرار جمهوري بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

قرار جمهوري بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مجانًا في كأس العالم 2026

قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مباشر مجانًا في كأس العالم 2026

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: عودة التسعير التلقائي للمواد البترولية

أرشيفية

إلحق اشتري.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن محصول البطاطس

زيادة أسعار الكهرباء

رسمياً.. زيادة أسعار الكهرباء 20% لهذه الفئات

ترشيحاتنا

امرأة تنجب في الستين

أنجبت في الستين.. امرأة مسنة تشعل السوشيال ميديا

الملوخية

بطعم احترافي.. طريقة عمل الملوخية

الأرق

من أحدث الطرق .. اكتشف العلاج السلوكي المعرفي

بالصور

أحدث 5 سيارات فرنسية موديل 2026 في مصر

سيارات فرنسية
سيارات فرنسية
سيارات فرنسية

بي أم دبليو ‎تكشف عن iX3‎‏ الجديدة كليا كأول طرازات ‏Neue Klasse‏ في مصر

السيارة ‏BMW iX3‎
السيارة ‏BMW iX3‎
السيارة ‏BMW iX3‎

أسعار فيات تيبو المستعملة في مصر

فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان الأيام اللي جاية

4×4 تحت الصفر

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد