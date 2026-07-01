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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مأساة في المكسيك.. وفاة شخصين اختناقا خلال احتفالات التأهل في كأس العالم

كأس العالم
كأس العالم
حسن العمدة

تحولت احتفالات الجماهير المكسيكية بالتأهل في بطولة كأس العالم 2026 إلى مأساة، بعدما لقي شخصان على الأقل مصرعهما اختناقًا، وسط التجمعات الجماهيرية الضخمة التي شهدتها العاصمة مكسيكو سيتي.

ووفقًا للتقارير، احتشد ما يقرب من مليون مشجع في شوارع العاصمة للاحتفال بإنجاز المنتخب المكسيكي، الأمر الذي أدى إلى تكدس شديد في بعض المناطق، وأسفر عن وقوع حالات اختناق.

وتواصل السلطات المكسيكية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، في الوقت الذي أشارت فيه التقارير إلى أن حصيلة الضحايا قد ترتفع إذا تم تسجيل حالات إضافية بين المصابين.

وشهدت العاصمة أجواء احتفالية واسعة عقب تأهل المنتخب المكسيكي، إلا أن الزحام الكبير حول المناسبة إلى حادث مأساوي، أعاد إلى الواجهة مخاوف السلامة والتنظيم في التجمعات الجماهيرية الضخمة.

الجماهير المكسيكية كأس العالم 2026 كأس العالم

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