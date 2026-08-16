هشام يكن: معتمد جمال يُواجه تحديًا كبيرًا بسبب إيقاف القيد بالزمالك

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، تمنياته بالتوفيق لمعتمد جمال في مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل، مشيرًا إلى صعوبة الظروف التي يعمل خلالها المدير الفني.

وقال هشام يكن، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، إن معتمد جمال يعمل في ظروف صعبة بسبب قرار إيقاف القيد، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الجهاز الفني في ظل صعوبة تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة.

وأضاف أن الزمالك قادر على تعويض رحيل حسام عبد المجيد، حال إتمام انتقاله، مؤكدًا أن الفريق يمتلك عناصر يمكنها تحمل المسؤولية وتعويض غيابه خلال الموسم المقبل.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم معتمد جمال والفريق خلال المرحلة المقبلة، من أجل تجاوز الظروف الصعبة والمنافسة بقوة على البطولات.