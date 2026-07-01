أستراليا في كأس العالم.. تاريخ من المشاركات وأبرز الأرقام والإنجازات

يعد منتخب أستراليا من المنتخبات التي فرضت حضورها في نهائيات كأس العالم خلال السنوات الأخيرة، بعدما شارك في ست نسخ من البطولة قبل النسخة الحالية، وهي أعوام 1974 و2006 و2010 و2014 و2018 و2022، ونجح خلالها في تحقيق عدد من النتائج والإنجازات البارزة.

وخاض المنتخب الأسترالي 20 مباراة في النسخ الست السابقة، حقق خلالها 4 انتصارات، وتعادل في 4 مباريات، بينما تلقى 12 هزيمة. وسجل لاعبوه 17 هدفًا، مقابل استقبال شباكهم 37 هدفًا.

بداية أستراليا في المونديال

كانت المشاركة الأولى لأستراليا في نهائيات كأس العالم بنسخة 1974 التي أقيمت في ألمانيا الغربية، حيث خاض أول مباراة في تاريخه يوم 14 يونيو أمام ألمانيا الشرقية، وخسر بهدفين دون رد في مدينة هامورج.

أول انتصار وأول تعادل

حقق المنتخب الأسترالي أول فوز له في كأس العالم خلال نسخة 2006 بألمانيا، عندما تغلب على اليابان بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 12 يونيو.

أما أول تعادل في تاريخه بالمونديال فجاء أمام تشيلي بدون أهداف في الجولة الثالثة من نسخة 1974 يوم 22 يونيو، بينما صادف أن جاء تعادله الثاني في البطولة في التاريخ نفسه، 22 يونيو أيضًا، عندما تعادل مع كرواتيا بنتيجة 2-2 في مونديال 2006.

أول هدف وأول هدف في مرماه

دخل تيم كاهيل تاريخ الكرة الأسترالية بعدما سجل أول أهداف المنتخب في كأس العالم، وذلك في شباك اليابان خلال نسخة 2006، حين هز الشباك في الدقيقة 84 أمام الحارس يوشيكاتسو كاواجوتشي.

في المقابل، جاء أول هدف استقبلته أستراليا في تاريخ مشاركاتها عبر النيران الصديقة، بعدما سجل المدافع كولين كوران بالخطأ في مرمى منتخب بلاده خلال مواجهة ألمانيا الشرقية في نسخة 1974.

يبقى الفوز على اليابان بنتيجة 3-1 في مونديال 2006 هو الأكبر في تاريخ أستراليا بالبطولة، بينما جاءت أقسى خسارة أمام ألمانيا بنتيجة 4-0 في افتتاح مباريات المنتخب بنسخة جنوب أفريقيا 2010.

أفضل إنجاز

حقق منتخب أستراليا أفضل نتائجه في كأس العالم خلال نسخة 2006، بعدما تأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام إيطاليا، التي توجت لاحقًا باللقب.

وكرر المنتخب الإنجاز ذاته في مونديال قطر 2022، بعدما بلغ ثمن النهائي مجددًا، لكنه ودع البطولة عقب خسارته 2-1 أمام الأرجنتين، التي أحرزت اللقب في نهاية المطاف.

أرقام بارزة لمنتخب أستراليا

شارك المنتخب الأسترالي في 20 مباراة خلال أول ست مشاركات له في كأس العالم.

حقق 4 انتصارات مقابل 4 تعادلات و12 هزيمة.

سجل 17 هدفًا بمعدل 0.85 هدف في المباراة.

استقبل 37 هدفًا بمعدل 1.85 هدف في اللقاء الواحد.

سجل أكبر عدد من الأهداف في نسخة 2006 بإحراز 5 أهداف، بينما فشل في التسجيل خلال مشاركته الأولى عام 1974.

استقبل أكبر عدد من الأهداف في نسخة البرازيل 2014، بعدما اهتزت شباكه 9 مرات.

يتصدر الأسطورة تيم كاهيل قائمة هدافي أستراليا في كأس العالم برصيد 5 أهداف سجلها خلال 9 مباريات في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018.

ويأتي ميلي يديناك في المركز الثاني برصيد 3 أهداف خلال 7 مباريات، بينما يحتل بريت هولمان المركز الثالث برصيد هدفين، سجلهما خلال مشاركته في مونديال 2010.