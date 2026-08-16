أحمد سالم عن جريمة 15 مايو: «قهر الرجال» مش مُبرر للجريمة.. مينفعش نبرّر القتــل تحت أي ظرف|فيديو

انتقد الإعلامي أحمد سالم محاولات تبرير جريمة قتل أفراد من أسرة واحدة، مؤكدًا أن الخلافات الأسرية أو المشكلات المتعلقة بقانون الأسرة لا يمكن أن تكون مبررًا للجوء إلى القتل.

وقال سالم إن بعض التعليقات على الواقعة حاولت إرجاع تصرف المتهم إلى ما وصفه البعض بـ«قهر الرجال»، متسائلًا: «قهر رجال إيه اللي يخلي واحد يروح يشتري مسدس ومية طلقة ويروح يقتل قتل عشوائي؟»

وأضاف أن الضغوط النفسية أو الخلافات مع الزوجة أو أهلها قد تكون ظروفًا محيطة بالواقعة، لكنها لا تمنح أي شخص مبررًا لقتل أبنائه أو أفراد آخرين، مشددًا على أن البحث عن مبررات للجاني في جريمة قتل يعني تبرير الإجرام نفسه.

وأكد سالم رفضه لأي محاولة لتخفيف مسؤولية المتهم بسبب مشكلاته الشخصية، قائلًا إن القتل يظل جريمة مهما كانت دوافع مرتكبها، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا.

وأشار إلى أن المتهم، وفق ما تردد بشأن الواقعة، يواجه اتهامات بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، مؤكدًا أن الأمر في النهاية متروك للتحقيقات والقضاء لتحديد المسؤولية والعقوبة وفقًا للقانون.