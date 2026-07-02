مصر ضمن الثلاثة الكبار عربيًا في عوائد كأس العالم 2026

واصل منتخب مصر كتابة أرقام مميزة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما ضمن التواجد ضمن قائمة أعلى ثلاثة منتخبات عربية من حيث العوائد المالية المحققة حتى الآن، في إنجاز يعكس نجاح “الفراعنة” في مشوارهم بالمونديال.



21.5 مليون دولار في خزينة الفراعنة

بلغت إجمالي المكافآت المالية التي ضمنها منتخب مصر حتى الآن 21.5 مليون دولار، ليحتل المركز الثاني عربيًا خلف منتخب المغرب، الذي يتصدر القائمة بفضل مواصلة مشواره في البطولة، بينما يأتي منتخب عربي آخر في المركز الثالث.

وتأتي هذه العوائد وفق نظام الجوائز الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي يمنح مكافآت تصاعدية للمنتخبات مع كل مرحلة يتم تجاوزها في البطولة.

مواجهة أستراليا تفتح باب مكافأة جديدة

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب أستراليا في دور الـ32، في مباراة تمثل محطة فاصلة ليس فقط على المستوى الفني، ولكن أيضًا من الناحية المالية.

ففي حال نجاح “الفراعنة” في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، سيضيف المنتخب المصري 11 مليون دولار جديدة إلى إجمالي مكافآته، لترتفع العوائد إلى 32.5 مليون دولار، وهو ما قد يعزز موقعه بين أكثر المنتخبات العربية تحقيقًا للعوائد المالية في النسخة الحالية من كأس العالم.

حلم التأهل يتجاوز المكاسب المالية

ورغم أهمية المكافآت المالية، فإن الهدف الأكبر داخل معسكر منتخب مصر يبقى مواصلة المشوار في البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي يليق بالكرة المصرية، خاصة في ظل الأداء المميز الذي قدمه الفريق منذ انطلاق المنافسات.

وتتطلع الجماهير المصرية إلى رؤية منتخبها يواصل التألق أمام أستراليا، ويجمع بين المكاسب الفنية والمالية، من خلال العبور إلى الدور التالي ومواصلة المنافسة مع كبار منتخبات العالم في مونديال 2026.