بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تتجه إلى كولومبيا للمشاركة في بطولة العالم

غادرت اليوم بعثة المنتخب المصري لرفع الأثقال متجهة إلى كولومبيا استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم تحت 17 سنة المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 11 يوليو،

وتضم الدفعة الأولى الكابتن الكبير علاء الدين حسن مديرًا فنيًا وحسين متولي حمودة مدربًا وبسمة رمضان من المشروع القومي وزن 53 كجم وياسمين مطاوع من المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية وزن 58 كجم وعلي عبد الراضي من المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية وزن 79 كجم،

فيما ستصل الدفعة الثانية يوم 5 يوليو عقب استخراج التأشيرات برئاسة محمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة وتضم هاجر رشدي من المشروع القومي وزن 69 كجم وصادق محمود صادق من المؤسسة العسكرية بالإسكندرية وزن 65 كجم ..،

ويأمل المنتخب المصري في تقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج مميزة خلال منافسات البطولة في إطار مواصلة النجاحات التي تحققها رياضة رفع الأثقال المصرية على المستويين القاري والدولي