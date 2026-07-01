خالد الغندور: مشكلة رخصة شركة الأهلي مرتبطة بعقود اللاعبين المقدمة للجنة التراخيص

أكد الإعلامي خالد الغندور أن أزمة حصول شركة الأهلي لكرة القدم على الرخصة الإفريقية مرتبطة بموافقة لجنة التراخيص على الأوراق التي قدمها النادي، خاصة ما يتعلق بعقود اللاعبين.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:

"شركة الأهلي لكرة القدم و مشكلة الحصول علي الرخصة مرتبطة بموافقة لجنة التراخيص بالأوراق المقدمة من النادي الأهلي و خصوصا في عقود اللاعبين".



وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود أزمات تواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فيما يخص الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الزمالك عنده مشاكل بسبب الرخصة الأفريقية و الفلوس المستحقة و ايضا الاهلي عنده مشاكل في الرخصة بسبب عدم وضوح الرؤية لشركة الكرة بالنادي الاهلي و الميزانية الخاصة بها"