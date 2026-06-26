خالد الغندور: أزمة رخصة أفريقيا تهدد الزمالك والأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود أزمات تواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فيما يخص الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الزمالك عنده مشاكل بسبب الرخصة الأفريقية و الفلوس المستحقة و ايضا الاهلي عنده مشاكل في الرخصة بسبب عدم وضوح الرؤية لشركة الكرة بالنادي الاهلي و الميزانية الخاصة بها".



وتابع: "ده اللي جعل لجنة التراخيص تخاطب الأهلي للرد على بعض النقاط المبهمة لديها"،



وكان قد كشف الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك نجح رسميًا في حل قضيتين من القضايا المعلقة ضده، والتي كانت تمثل عائقًا أمام الحصول على الرخصة الأفريقية والمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أمير هشام أن الزمالك أنهى أزمة الفلسطيني عمر فرج، والتي بلغت قيمتها مليونًا و700 ألف دولار، بالإضافة إلى قضية أحمد الجفالي، مشيرًا إلى أن النادي يسابق الزمن لإنهاء باقي الملفات قبل انتهاء مهلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المحددة يوم 25 يوليو لتسوية القضايا.