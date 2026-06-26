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خبير لوائح: الكاف أخطأ في حق الزمالك.. والنادي لم يطالب بحقوقه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبير لوائح: الكاف أخطأ في حق الزمالك.. والنادي لم يطالب بحقوقه

الزمالك
الزمالك
منار نور

أكد عامر العماير، خبير اللوائح، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام في برنامج "مودرن سبورتس"، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ارتكب خطأً إجرائيًا فيما يتعلق بأموال نادي الزمالك المرتبطة بغرامة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح العماير أن الغرامة التي كانت مقدرة بـ200 ألف دولار قبل أن يتم تخفيضها إلى 100 ألف دولار بعد الاستئناف، لا تمنح الكاف الحق في احتجاز أموال الزمالك خلال فترة نظر الطعن.

وأشار خبير اللوائح إلى أن المادة 59 فقرة 2 من اللوائح ذات الصلة تنص على أنه في حال تقدم النادي باستئناف على العقوبة، فإن تنفيذ بعض الآثار المالية لا يكون واجبًا قبل الفصل النهائي في الطعن.

وأضاف أن الزمالك بالفعل تقدم باستئناف ضد العقوبة، وبالتالي لم يكن من المفترض احتجاز مستحقاته المالية خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن من حق النادي المطالبة بكامل أمواله وفقًا للوائح المعمول بها.

وشدد العماير على أن الخطأ لم يكن من جانب الكاف فقط، بل إن الزمالك أيضًا لم يتحرك بالشكل الكافي للمطالبة بحقوقه المالية في ذلك الوقت.

وأوضح أن النادي كان بإمكانه التمسك باللوائح والمطالبة بالإفراج عن مستحقاته وعدم السماح باحتجازها لحين صدور القرار النهائي في الاستئناف، وهو ما لم يحدث.

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