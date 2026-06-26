بينهم لاعب مفاجأة.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

كشف الإعلامي أمير هشام عن ملامح قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أحمد شريف يأتي على رأس الأسماء الراحلة، وهو الأمر الذي وصفه بالمفاجأة.

وقال أمير هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية، إن رحيل أحمد شريف يعد مفاجأة بالنسبة له، خاصة أن جون إدوارد كان صاحب قرار التعاقد معه من فاركو، وكان هناك توقع باستمراره مع الفريق.

وأضاف أن قائمة الراحلين تضم أيضًا محمود جهاد بسبب الإصابة، إلى جانب أشيمبونج، وسيف فاروق جعفر، وسيف الجزيري، بالإضافة إلى أحمد حسام.