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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نصر عزام: الزمالك حصل على حكم نهائي بتخفيف عقوبات الكاف ونترقب حسم باقي القضايا

الزمالك
الزمالك
منار نور

كشف المحامي الدولي نصر عزام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك حصل على حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية بشأن العقوبات الموقعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على خلفية أحداث نهائي بطولة الكونفدرالية 2024.

وأوضح عزام في مداخلة مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية، أن المحكمة الرياضية قررت تخفيف العقوبة بنسبة 50%، بعدما أكد الزمالك أنه كان على أتم الاستعداد لتنظيم واستقبال المباراة النهائية، وأن ما حدث خلال اللقاء من أحداث يعد أمرًا واردًا في المباريات الكبرى.

وأضاف أن القرار الصادر نهائي ولن يتم تخفيض قيمة العقوبة مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم مخاطبة الكاف لاسترداد مبلغ 100 ألف دولار من قيمة الغرامة، مؤكدًا أن إجراءات استعادة المبلغ لن تمثل أزمة.

وتطرق نصر عزام إلى قضية السوبر الإفريقي أمام الأهلي، والتي يطالب فيها الكاف الزمالك بغرامة مالية تصل إلى 300 ألف دولار بسبب ادعاء وجود تهديد بالانسحاب من المباراة.

وأكد المحامي الدولي أن موقف الزمالك واضح، حيث تم التأكيد على عدم وجود نية للانسحاب، بدليل أن اللاعبين استكملوا المباراة حتى نهايتها، مشيرًا إلى أن النادي يعمل على إثبات ذلك أمام الجهات المختصة.

وأشار إلى أن هناك حالات سابقة شهدت انسحابًا فعليًا من بعض الأندية، مثل واقعة انسحاب الوداد أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومع ذلك كانت العقوبة المالية أقل بكثير وبلغت 50 ألف دولار فقط.

وأوضح عزام أن المحكمة قررت مد أجل القضية إلى يوم 5 يوليو المقبل، وفي حال تخفيض العقوبة أو إلغائها سيتمكن الزمالك من استرداد المبلغ أيضًا.

وشدد نصر عزام على أن إدارة الزمالك تعمل بكل قوة من أجل إنهاء جميع القضايا والملفات العالقة، بهدف الحصول على الرخصة الإفريقية والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن مهلة الكاف تم تمديدها حتى 25 يوليو المقبل، مؤكدًا أن الطريق الوحيد للحصول على الرخصة هو تسوية جميع القضايا قبل الموعد المحدد، سواء من خلال السداد أو جدولة المستحقات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه في حال الانتهاء من تسوية كافة الملفات، سيحصل الزمالك على الرخصة الإفريقية بشكل مباشر.

الزمالك قضايا الزمالك فيفا

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