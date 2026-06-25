الزمالك يعلن إنهاء قضيتي عمر فرج وأحمد الجفالي

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال الساعات القليلة الماضية، في إنهاء قضيتين من القضايا الصادر فيها أحكام من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي، وذلك بعد سداد المستحقات المالية الخاصة بالأطراف المعنية في هذه القضايا.

وأنهى مسؤولو النادي القضايا الخاصة بالفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق السابق، والتونسي أحمد الجفالي.

وتنتظر إدارة الزمالك في الوقت الحالي تلقي الإخطار الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن انتهاء النزاعات الخاصة بهذه القضايا، لرفع عقوبة إيقاف القيد المرتبطة بها بشكل رسمي.

وتقوم إدارة الزمالك بالعمل على إنهاء باقي القضايا، حيث يقوم النادي بإبرام الاتفاقيات في الوقت الحالي وسيتم الإعلان عنها تباعًا في الأيام المقبلة.