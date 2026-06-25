أحمد حسن : الزمالك يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات نداي وديًا

كشف نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن عن تطورات جديدة بشأن ملف مستحقات اللاعب السنغالي إبراهيما نداي مع نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “الزمالك يتفاوض مع إبراهيما نداي لحل أزمة مستحقاته وديًا”

من جانب آخر أكد الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك نجح في إنهاء 3 ملفات مالية كانت منظورة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وذلك بعد سداد وتسوية المستحقات المتأخرة بشكل رسمي.

الزمالك

وأوضح أن إدارة الزمالك أنهت الإجراءات الخاصة بهذه القضايا خلال الفترة الأخيرة، في خطوة مهمة نحو رفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة على النادي.