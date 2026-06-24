خالد الغندور: الزمالك يكثف مفاوضاته مع «نداي».. واللاعب يرفض التقسيط

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك يواصل مفاوضاته واتصالاته خلال الساعات الحالية مع السنغالي ابراهيما نداي لاعب الفريق السابق للوصول إلى تسوية لحسم ملف قضيته.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "اللاعب يرفض التسوية والتقسيط حتى الآن والنادي يواصل مفاوضاته من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق".

من جانب آخر أكد الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك نجح في إنهاء 3 ملفات مالية كانت منظورة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وذلك بعد سداد وتسوية المستحقات المتأخرة بشكل رسمي.

الزمالك

وأوضح أن إدارة الزمالك أنهت الإجراءات الخاصة بهذه القضايا خلال الفترة الأخيرة، في خطوة مهمة نحو رفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة على النادي.