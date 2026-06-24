شوبير يكشف مصير تريزيجيه من الاستمرار بالأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير لاعب النادي الأهلي محمود تريزيجيه من الاستمرار في القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل.

وقال “شوبير” في تصريحات عبر «هنا المونديال»: “هناك عرض وصل إلى النادي الأهلي اليوم، من نادي الرياض السعودي لضم تريزيجيه، اللاعب أبدى مرونة كاملة ووافق على الرحيل في ظل السياسة الجديدة للنادي، في المقابل كان في ترحيب من الأهلي بالسماح برحيله”.

وترى إدارة الأهلي أن أزمة الرواتب والتفاوت الكبير في المستحقات المالية بين بعض اللاعبين كانت من بين الأسباب التي أثرت على استقرار الفريق خلال الموسم الماضي، وهو ما دفعها إلى مراجعة الملف المالي بالكامل استعدادًا للموسم الجديد.

ويُعد تريزيجيه من أعلى اللاعبين حصولًا على راتب داخل صفوف الأهلي، الأمر الذي يجعل رحيله خيارًا مطروحًا بقوة إذا تم التوصل إلى اتفاق مالي مناسب بين جميع الأطراف.

وفي الوقت نفسه، ينتظر الأهلي حسم المفاوضات بين اللاعب ونادي الرياض السعودي، خاصة أن تريزيجيه لا يزال يدرس العروض المتاحة أمامه، في ظل اهتمام أندية أخرى بالحصول على خدماته.