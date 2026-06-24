«مودريتش» يقود تشكيل «كرواتيا» أمام «بنما» في ليلة تاريخية بمباراته الدولية رقم 200

يستعد النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش لكتابة فصل جديد في مسيرته الأسطورية، عندما يقود منتخب كرواتيا أمام بنما فجر الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في المباراة التي تشهد ظهوره الدولي رقم 200 بقميص المنتخب الكرواتي.

وتقام المواجهة في الثانية صباح الأربعاء، حيث يسعى المنتخب الكرواتي لتحقيق فوز مهم يعزز فرصه في التأهل إلى الدور التالي، بينما تتجه الأنظار نحو قائد الفريق الذي يواصل صناعة التاريخ رغم بلوغه عامه الأربعين.

ويُعد مودريتش أحد أبرز أساطير كرة القدم العالمية، بعد ما حافظ على مكانته بين كبار نجوم اللعبة لأكثر من عقدين، ليصل إلى حاجز الـ200 مباراة دولية في إنجاز استثنائي يعكس قيمته الفنية وخبراته الكبيرة.

تشكيل كرواتيا أمام بنما

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جوسيب ستانيسيتش، جوسيب شوتالو، مارين بونجراسيتش، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: لوكا مودريتش، مارتن باتورينا، بيتر سوتشيتش.

خط الهجوم: ماتيو كوفاتشيتش، إيفان بيريشيتش، أنتي بوديمير.

