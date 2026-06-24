مُحلل رياضي يُرشّح «ميسي» لحصد جائزة هدّاف كأس العالم 2026

أكد المحلل الفني محمود ضياء، أن الصراع على لقب هداف كأس العالم هذا الموسم أصبح في غاية القوة والصعوبة، مشيرًا إلى أن حسم الجائزة يبدو أمرًا شبه مستحيل في ظل تقارب مستويات النجوم.

وأوضح “ضياء” خلال ظهوره في برنامج “الماتش” الذي يقدّمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتصدر السباق حتى الآن برصيد 5 أهداف، ويُعد المرشح الأقرب للتتويج بالحذاء الذهبي، إلا أن المنافسة مازالت مفتوحة أمام كيليان مبابي، وكريستيانو رونالدو، وإيرلينج هالاند، في ظل استمرارهم في تسجيل الأهداف.

وأضاف أن فرص «ميسي» تبدو أكبر في زيادة رصيده التهديفي خلال المباريات المقبلة، خاصة مع اقتراب منتخب الأرجنتين من مواجهة الأردن، ما قد يمنحه أفضلية إضافية في صراع الهدافين خلال البطولة.