جلسة خاصة بين حسام حسن وزيزو بعد الفرصة المُهدرة أمام نيوزيلندا

قال الإعلامي خالد الغندور إن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عقد جلسة خاصة مع أحمد مصطفى زيزو عقب مباراة نيوزيلندا، بعد إهداره فرصة محققة للتسجيل خلال اللقاء.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "وحرص المدير الفني على رفع الحالة المعنوية للاعب، مؤكدًا له أن إضاعة الفرص أمر طبيعي في كرة القدم، ولا تمثل أي أزمة داخل الجهاز الفني".

وتابع: "وطالب حسام حسن اللاعب بعدم الانشغال بما حدث، والتركيز فقط على المرحلة المقبلة، مُشدّدًا على ثقته الكبيرة في إمكانياته وقدرته على تعويض الفرصة في المباريات المُقبلة".