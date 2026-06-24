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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب بنما يُعلن تشكيله لمواجهة كرواتيا في كأس العالم 2026

منتخب بنما
منتخب بنما
محمد سمير

كشف الجهاز الفني لمنتخب بنما عن تشكيل فريقه لمواجهة كرواتيا، في المباراة المقرر إقامتها فجر الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية عشرة ببطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب البنمي المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، من أجل الإبقاء على آماله في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

تشكيل بنما أمام كرواتيا

حراسة المرمى: أورلاندو موسكيرا.

خط الدفاع: أندريس أندرادي، خوسيه كوردوبا، جيوفاني راموس.

خط الوسط: سيزار بلاكمان، كارلوس هارفي، كريستيان مارتينيز، أمير موريلو.

خط الهجوم: يويل بارسيناس، سيسيليو واتيرمان، خوسيه لويس رودريجيز.

وتترقب الجماهير مواجهة قوية بين خبرة المنتخب الكرواتي بقيادة مودريتش، وطموح المنتخب البنمي الباحث عن تحقيق مفاجأة جديدة في مونديال 2026.

بنما كرواتيا كأس العالم كأس العالم 2026

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