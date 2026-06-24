قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كرواتيا تتقدّم على «بنما» بالهدف الأول في كأس العالم 2026
علاء نبيل: فخور بما يقدمه منتخب مصر.. وحسام حسن نموذج للمدرب الناجح
لماذا يُستحب صيام تاسوعاء مع عاشوراء؟.. دار الإفتاء توضح الحكمة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين منتخبي كرواتيا وبنما في كأس العالم 2026
زعيم كوريا الشمالية يُفجّر مفاجأة مدوية: تجهيز البحرية بأسلحة نووية وسفن تزن 10 آلاف طن
شقيق التوأم: حسام حسن لم يفكر سوى في كرة القدم.. ويحلم بحصد كأس العالم
بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر
«فريق خدّاع» .. نجم الزمالك السابق: بدلاء منتخب مصر يصنعون الفارق.. وإيران تحتاج حذرًا خاصًا
علاء نبيل: منتخب الشباب سبب احتراف حمزة عبدالكريم في برشلونة
مصطفى الفقي: إيران قد تتجه نحو الغرب خلال سنوات.. وترامب أصيب بخيبة أمل من نتائج المواجهة العسكرية
ماذا حدث في تاسوعاء وعاشوراء؟.. لهذه الأسباب نصومه وهذا أجره
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء .. وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علاء نبيل: منتخب الشباب سبب احتراف حمزة عبدالكريم في برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد سمير

أكد علاء نبيل، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، أن انتقال حمزة عبدالكريم إلى برشلونة لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، مشيدًا بالدور الذي لعبه الجهاز الفني لمنتخب الشباب في تطوير اللاعب وصقل شخصيته.

وقال نبيل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "توقعت تألق حمزة عبدالكريم واحترافه في برشلونة، وأحيي أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب الشباب، الذي كان له دور كبير في تطوير مستواه الفني وشخصيته، كما منحه شارة قيادة المنتخب".

وأضاف: "منتخب الشباب ساهم بشكل كبير في إبراز حمزة عبدالكريم ومنحه الثقة، خاصة بعدما ظهر على الساحة ولفت الأنظار خلال مشاركته في كأس العالم بقطر. ولو استمر داخل الأهلي فقط، لما حصل على فرصة الاحتراف بهذه الصورة".

وتابع: "كانت هناك أزمة تخص بلال عطية، وعلى إثرها قرر أحمد الكأس سحب شارة القيادة منه ومنحها لحمزة عبدالكريم، وهو قرار ساهم في زيادة مسؤوليات اللاعب داخل الملعب".

وأشار نبيل إلى التطور الكبير الذي شهده اللاعب خلال الفترة الماضية، قائلًا: "حمزة عبدالكريم يعمل على نفسه بشكل مميز، ومستواه تطور كثيرًا سواء من الناحية البدنية أو الفنية".

واختتم تصريحاته متسائلًا: "من يجرؤ في منتخب مصر على ضم لاعب مثل حمزة عبدالكريم إلى قائمة المنتخب؟".

حمزة عبدالكريم برشلونة منتخب الشباب علاء نبيل احتراف حمزة عبدالكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

مشغولات ذهبية

لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2 يوليو بسبب إجازة ثورة 30 يونيو | توضيح عاجل

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

ميدو

حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ

مشغولات ذهبية

115 جنيها دفعه واحدة.. هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 الآن بمصر

تموين

زيادة الدعم لـ 200 جنيه .. وهذه خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين

ترشيحاتنا

جنود الاحتلال في جنوب لبنان

موقع واللا: مخاوف أمنية من احتمال أسر جنود في كفرتبنيت واستخدامهم كورقة تفاوض

انقطاع التيار الكهربائي في بريطانيا

درجات الحر وحرائق الغابات تهدد بانقطاعات كهربائية في بريطانيا خلال الصيف

صورة أرشيفية

جيل ما بعد «بريكست» في بريطانيا يميل بقوة إلى العودة للاتحاد الأوروبي

بالصور

7 خطوات فعّالة للوقاية من السكتة الدماغية .. أسرار حماية المخ والقلب

خطوات للوقاية من السكتة الدماغية
خطوات للوقاية من السكتة الدماغية
خطوات للوقاية من السكتة الدماغية

طريقة عمل البيتزا السائلة بدون عجن أو تخمير.. وصفة اقتصادية جاهزة في 15 دقيقة

طريقة عمل البيتزا السائلة السريعة
طريقة عمل البيتزا السائلة السريعة
طريقة عمل البيتزا السائلة السريعة

فرح شعبان تخطف الأنظار بالأخضر الزمردي بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

كيف تحمي نفسك من الإصابة بمرض الإيبولا؟.. أعراض خطيرة وطرق انتقال العدوى

فيروس الإيبولا
فيروس الإيبولا
فيروس الإيبولا

فيديو

سر الصفارة الخضراء

سر الصفارة الخضراء التي ظهرت مع لاعب كندا المصاب.. ما حقيقتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

المزيد