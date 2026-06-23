انفراجة كبيرة.. الزمالك يسدد مستحقات جروس وبانزا والدباغ

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في إنهاء ثلاث قضايا من القضايا الصادر فيها أحكام من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد سداد المستحقات المالية الخاصة بالأطراف المعنية في هذ القضايا.

وقام الزمالك بسداد مستحقات السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق، إلى جانب تسوية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا، وكذلك سداد مستحقات نادي شارلروا المتعلقة بقيمة صفقة الفلسطيني عدي الدباغ.

وينتظر نادي الزمالك في الوقت الحالي تلقي الإخطار الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن انتهاء النزاعات الخاصة بهذه القضايا، لرفع عقوبة إيقاف القيد المرتبطة بها بشكل رسمي.