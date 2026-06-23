ناقد رياضي يكشف قرارًا جديدًا من مجلس الزمالك بشأن أزمة القيد

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن خطوة جديدة اتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك في إطار التحرك لإنهاء أزمة إيقاف القيد، واستيفاء متطلبات الحصول على الرخصة الأفريقية.

وكتب أحمد جلال، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "مجلس إدارة نادي الزمالك يكلف عمرو أدهم، عضو المجلس، بالإشراف على ملف القضايا الدولية، لإنهاء أزمة القيد، ومتطلبات الحصول على الرخصة الأفريقية".

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات إدارة الزمالك لحسم الملفات القانونية العالقة، والعمل على إنهاء أزمة القيد، بما يسمح للنادي بإبرام صفقات جديدة، إلى جانب استيفاء الاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة الأفريقية، استعدادًا للمشاركة في البطولات القارية خلال الموسم المقبل.