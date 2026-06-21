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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يعيد هيكلة قطاع الناشئين ومدرسة الكرة استعدادًا للموسم الجديد

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على التشكيل الجديد لقطاع الناشئين ومدرسة الكرة، ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير القاعدة الكروية بالنادي، وتجهيز عناصر واعدة قادرة على دعم الفريق الأول خلال السنوات المقبلة، استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.

وجاءت إعادة الهيكلة بعد دراسة شاملة لمنظومة العمل داخل القطاع، في ظل رغبة الإدارة في البناء على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال المواسم الماضية، مع تعزيز الجوانب الفنية والإدارية واكتشاف المزيد من المواهب الشابة.

وتقرر إسناد رئاسة قطاع كرة القدم إلى حازم إمام، فيما يتولى عماد المندوه منصب نائب رئيس القطاع، بينما يشغل تامر عبد الحميد منصب نائب المدير الفني.

وضم الهيكل الجديد عددًا من الأسماء التي تمتلك خبرات كبيرة في العمل بقطاعات الناشئين، حيث تم تعيين عادل المأمور مشرفًا على مدربي حراس المرمى، ومنتصر الرملاوي مديرًا إداريًا للقطاع، ويعاونه شكري حسن نائبًا للمدير الإداري.

كما يتولى عبد الله محمد مسئولية إدارة شؤون اللاعبين بقطاع الناشئين والبراعم، فيما يشغل خالد عمران منصب المنسق العام للقطاع.

وفي إطار تطوير منظومة العمل، تم تعيين محمد بدر مديرًا ماليًا للقطاع، ومدحت قاسم مديرًا لبرامج التأهيل، بينما يتولى ياسر غنيم مسئولية وحدة التأهيل والإصابات.

كما تم إسناد مهمة تحليل الأداء إلى محمد الإتربي، فيما يتولى محمد عصمت ملف خطط الإحلال والتجديد داخل القطاع، بينما تم تكليف سعيد لطفي بملف اكتشاف المواهب ومتابعة العناصر المميزة في مختلف المراحل السنية.

وأكدت إدارة الزمالك أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إعداد لاعبين قادرين على تمثيل الفريق الأول مستقبلًا، مع تطوير آليات العمل داخل القطاع وفق أسس احترافية.

وعلى مستوى مدرسة الكرة، قرر الزمالك تعيين حازم إمام رئيسًا للقطاع، وأيمن حفني نائبًا للرئيس، في خطوة تهدف للاستفادة من خبرات الثنائي داخل النادي.

كما تم اختيار محمد مصطفى كامل مديرًا فنيًا لمدرسة الكرة، وأسامة فهمي مشرفًا على مدربي حراس المرمى، ومحمد صبحي فؤاد مديرًا إداريًا، ويعاونه مصطفى النقيب نائبًا للمدير الإداري.

وتضم الهيكلة الجديدة كذلك يحيى الشاذلي رئيسًا للجهاز الطبي، وإسلام حسن شحاتة منسقًا إداريًا، في إطار العمل على توفير بيئة مناسبة لتطوير اللاعبين منذ المراحل الأولى.

وشهدت التعديلات أيضًا الاستقرار على عدد من المديرين الفنيين للفرق السنية المختلفة، حيث يتولى محمد ثابت القيادة الفنية لفريق 2007، بينما يقود سيد حنفي فريق 2009.

كما تم تكليف محمد مصطفى “مانجا” بقيادة فريق 2010، وأحمد رزق مديرًا فنيًا لفريق 2011، وأحمد زكريا لقيادة فريق 2012.

وتأمل إدارة الزمالك أن تسهم هذه التغييرات في تعزيز دور قطاع الناشئين ومدرسة الكرة، بما يضمن استمرار تدفق المواهب إلى الفريق الأول، وتقليل الاعتماد على الصفقات الخارجية خلال السنوات المقبلة.

الزمالك قطاع الناشئين مدرسة الكرة مجلس إدارة نادي الزمالك حازم إمام عماد المندوه تامر عبد الحميد

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