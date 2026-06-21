بمشاركة 4 لاعبين فقط.. منتخب التايكوندو يحصد المركز الثاني ببطولة الأندية والمنتخبات الأوروبية

حقق منتخب مصر الأول المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الاندية والمنتخبات الأوروبية للتايكوندو فئة الـ G1 البوسنة والهرسك 2026 بمشاركة 4 لاعبين فقط.

وجاء ترتيب المنتخب بعدما حقق سيف عيسي بطل مصر الاوليمبي الميدالية الذهبية في منافسات وزن فوق 87 كجم وحقق معتز بالله عاصم الميدالية الذهبية فى وزن تحت 54 كجم وفاز أدهم الشيخ الميدالية البرونزية في وزن تحت 87 كجم

وتأتى مشاركة المنتخب المصري بالبطولة فى اطار رؤية مجلس ادارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى لمشاركة عدد كبير من لاعبي المنتخب بالبطولات الدولية المختلفة لمتابعتهم و حصد النقاط اللازمة وزيادة الاحتكاك الدولي من اللاعبين الدوليين لتمثيل المنتخب الوطني الاول فى المرحلة القادمة ضمن برنامج اعداد المنتخب والمُعد من قِبل المهندس محمد عجيزه المشرف العام على المنتخب الوطني الأول.