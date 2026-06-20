معتز بالله عاصم يتألق ويفوز بذهبية بطولة الأندية والمنتخبات الأوروبية للتايكوندو بالبوسنة والهرسك

حقق معتز بالله عاصم لاعب منتخب مصر للتايكوندو الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات وزن -54 كجم ببطولة الأندية والمنتخبات الأوروبية للتايكوندو، التي أقيمت في البوسنة والهرسك.

وخاض معتز بالله عاصم العديد من المواجهات القوية خلال مشواره نحو التتويج باللقب، أبرزها الفوز على بطل إيطاليا في دور ثمن النهائي بنتيجة 2-1، قبل أن يواصل تألقه ويتغلب على بطل روسيا في الدور نصف النهائي بالنتيجة ذاتها، ليؤكد أحقيته باعتلاء منصة التتويج.

وأعرب معتز بالله عاصم عن سعادته الكبيرة بحصد الميدالية الذهبية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة الجهد والعمل المتواصل خلال الفترة الماضية، كما يمنحه دفعة قوية للاستمرار في تطوير مستواه وتحقيق المزيد من النجاحات خلال المشاركات المقبلة

وتابع : "أشكر وزارة الشباب والرياضة بقيادة جوهر نبيل واللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس والاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى ومسؤولى البريد المصري الراعي الرسمي وروابط الرياضية الوكيل والمسوق الحصري والجهاز الفني والإداري وزملائي في المنتخب على الدعم المستمر طوال الفترة الماضية

وأضاف أن هدفه خلال المرحلة القادمة هو مواصلة العمل الجاد والاستفادة من كل بطولة يخوضها من أجل اكتساب المزيد من الخبرات، مشيرًا إلى أنه يسعى لتمثيل مصر بأفضل صورة ممكنة في مختلف المحافل الدولية وتحقيق نتائج تليق باسم التايكوندو المصري.

ويعد معتز بالله عاصم أحد أبرز المواهب الصاعدة في التايكوندو المصري، حيث يواصل لفت الأنظار بنتائجه المميزة وتطوره المستمر، ما يجعله من الأسماء الواعدة القادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات لمصر خلال السنوات المقبلة.