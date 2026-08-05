محافظ الإسكندرية يقوم بجولة ميدانية مفاجئة بالمنتزه أول وإزالة تعدٍ على حرم الطريق

قام المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بجولة ميدانية مفاجئة بنطاق حي المنتزه أول، لمتابعة مستوى الانضباط بالشوارع والتصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، ورصد أية مخالفات تمس المرافق العامة أو حقوق الدولة.

كما وجه المحافظ بفحص التوصيلات الكهربائية بالمنطقة، حيث تبين وجود سرقة للتيار الكهربائي، وعلى الفور كلف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين .

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار تنفيذ الجولات الميدانية المفاجئة بجميع الأحياء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتصدي لسرقات التيار الكهربائي، للحفاظ على السيولة المرورية.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، والدكتور محمود عيسى السكرتير العام المساعد، والدكتور وليد مرسي رئيس حي المنتزه أول، والمهندسة دعاء عبد الرازق رئيس حي المنتزه ثان، واللواء عمر عبد المنعم رئيس وحدة التدخل السريع بالمحافظة.