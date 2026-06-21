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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلام تونس يهاجم نسور قرطاج بعد توديع المونديال.. وانتقادات حادة للأداء أمام اليابان

منتخب تونس
منتخب تونس
إسراء أشرف

أثارت خسارة المنتخب التونسي أمام اليابان برباعية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026 موجة غضب واسعة في وسائل الإعلام التونسية، التي وجهت انتقادات لاذعة لأداء "نسور قرطاج" بعد الخروج المبكر من البطولة.

ورأت صحيفة الشروق أن المنتخب أنهى مشاركته بصورة مخيبة للآمال، معتبرة أن الهزيمة الثقيلة أمام اليابان عكست حجم المشاكل التي عانى منها الفريق طوال البطولة، وأكدت فشله في الظهور بالمستوى الذي كانت تنتظره الجماهير.

في المقابل، استخدمت صحيفة الصباح لهجة أكثر حدة، مشيرة إلى أن المنتخب قدم عرضًا بعيدًا تمامًا عن طموحات الشارع الرياضي التونسي، بعدما فرض المنتخب الياباني سيطرته الكاملة على اللقاء ونجح في حسمه بسهولة.

كما توقفت إذاعة موزاييك عند الأرقام السلبية التي سجلها المنتخب في البطولة، موضحة أن تونس تلقت تسعة أهداف خلال أول مباراتين فقط، وهو الرقم الأسوأ دفاعيًا في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.

وأشارت إذاعة ديوان إلى أن الهزيمة أمام اليابان أنهت رسميًا آمال المنتخب في مواصلة المشوار، بعدما عجز عن تحقيق أي نتيجة إيجابية في أول جولتين من دور المجموعات.

من جانبه، اعتبر موقع Foot24 أن ما حدث أمام اليابان يمثل واحدة من أكثر النتائج قسوة في تاريخ المنتخب التونسي بالمونديال، مؤكدًا أن "نسور قرطاج" أصبحوا من أوائل المنتخبات التي غادرت البطولة بعد سلسلة من العروض المخيبة.

ويأتي خروج تونس من كأس العالم 2026 بعد خسارتين متتاليتين أمام السويد واليابان، ليودع المنتخب البطولة مبكرًا ويواجه انتقادات كبيرة بشأن مستواه الفني والنتائج التي حققها في المنافسات.

المنتخب التونسي تونس منتخب تونس الصحافة التونسية كأس العالم اليابان هزيمة تونس

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