18 أزمة تضرب الزمالك.. خبير لوائح يكشف تفاصيل ملفات إيقاف القيد

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة عن قائمة القضايا والملفات التي تسببت في استمرار إيقاف قيد نادي الزمالك، مؤكدًا أن النادي يواجه 18 سببًا مختلفًا بين مستحقات مالية وأحكام تأديبية.

وكتب العمايرة عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن أسباب إيقاف القيد تشمل مستحقات عدد من المدربين واللاعبين، إلى جانب نزاعات مع أندية بسبب صفقات انتقال، بالإضافة إلى عقوبة تأديبية بإيقاف القيد لفترتين.

وأوضح أن القائمة تضم مستحقات كل من البرتغالي خوسيه جوميز، والسويسري كريستيان جروس، والتونسي فرجاني ساسي، والسنغالي إبراهيما نداي، وأحمد الجفالي، والبلجيكي يانيك فيريرا، والنيجيري سامسون أكينيولا، وبيير باهرلي، ويوغوسلاف لازيتش، وعمر فرج.

كما تشمل النزاعات مع عدد من الأندية، وهي: نادي أستريلا أمادورا البرتغالي بشأن صفقة شيكو بانزا، ونادي نشارولو البلجيكي بشأن صفقة عدي الدباغ، ونادي نهضة الزمامرة المغربي بشأن صفقة صلاح مصدق، ونادي أوليكساندريا الأوكراني في قضيتين تخصان صفقة خوان ألفينا، بالإضافة إلى نادي سانت إيتيان الفرنسي بشأن صفقة بنتايج، ونادي اتحاد طنجة المغربي بشأن صفقة عبد الحميد معالي.

وأشار العمايرة إلى أن القائمة تتضمن أيضًا عقوبة تأديبية بإيقاف القيد لفترتين، وهو ما يزيد من تعقيد موقف الزمالك في ملف تسجيل اللاعبين خلال الفترة المقبلة.