أحمد حسن: لم يتم إبلاغ معتمد جمال بقرار رسمي بشأن استمراره مع الزمالك

كشف أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نقلًا عن مصدر، أن معتمد جمال لم يتم إبلاغه بأي قرار رسمي حتى الآن بشأن استمراره أو رحيله عن نادي الزمالك.

معتمد جمال

وأوضح المصدر أن معتمد جمال لم يتلقَّ أي إخطار رسمي من إدارة النادي يحسم موقفه خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الملف لم يشهد أي مستجدات رسمية حتى الآن.

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن الجهاز الفني لفريق الزمالك لم يُحدد موعد فترة الاعداد للموسم الجديد، وسط وجود تضارب كبير في المواعيد، ولم يتم حسم ملف المدير الفني حتى الآن سواء باكمال معتمد جمال للمهمة أو التعاقد مع مدرب جديد.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: لا يوجد استقرار حتى الآن على اسم المدير الفني الجديد، في ظل الانقسام بين مجلس الإدارة الذي يريد بقاء معتمد جمال، بينما يرغب جون إدوارد المدير الرياضي في التعاقد مع مدرب أجنبي.

وأضاف: الزمالك أيضا يتفاوض مع مسئولي ملعب الدفاع الجوي لاستضافة تدريبات الموسم المقبل، ولم يحصل على الموافقة الرسمية. رغم أن النادي يمتلك ملعب في فرع ميت عقبة.

وأوضح: هناك حالة استغراب في ظل امتلاك النادي لملعب داخل الفرع الرئيسي، وخزينة النادي تكبدت مبلغ يتجاوز الـ10 مليون جنيه تم دفعها لتأجير ملعب الكلية الحربية للتدرب عليه في الموسم الماضي.

وأتم: بالتأكيد الأفضل لنادي الزمالك تجهيز ملعبه في ميت عقبة والتدرب عليه.