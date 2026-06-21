قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد هاني: جاهزون لمواجهة نيوزيلندا.. وحسام حسن يحفزنا لتقديم الأفضل
ليتنا ما تأهلنا.. الشوالي يهاجم تونس بعد السقوط أمام اليابان: ما حدث في المونديال مؤلم ومحبط
إنتاج أدوية الأورام والأنسولين محليًا.. شعبة الأدوية تزف أخبارا سارة للمصريين
حضور برلماني كبير.. القومي لحقوق الإنسان يفتح ملف مشروع قانون الأحوال الشخصية
ارتياح وابتسامات.. انطلاقة مُبشرة لقطار الثانوية العامة بالإسكندرية
صحيفة آس الإسبانية: مصر ونيوزيلندا أمام فرصة تاريخية لكسر العقدة المونديالية
ننشر قرار إحالة 8 متهمين في واقعة سقوط الطفلة تيا من أعلى مدرسة خاصة بشبرا الخيمة.. صور
أعلى شهادة في البنك الأهلي اليوم.. كم فوائد 100 ألف جنيه؟
تراجع حاد في أسعار الذهب والفضة عالميًا بأكثر من 2% مع قوة الدولار الأمريكي
رامي صبري يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها
القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع ممثلي بونجسان الكورية الجنوبية فرص الشراكة وتوطين التكنولوجيات الحديثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

9 أهداف خلال مباراتين.. تونس تتصدر قائمة سلبية في كأس العالم 2026

منتخب تونس
منتخب تونس
محمد سمير

واصل منتخب تونس أرقامه السلبية في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبح صاحب أضعف خط دفاع في البطولة حتى الآن، عقب خسارته الثقيلة أمام اليابان بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت صباح الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة.

ورفعت الهزيمة الجديدة عدد الأهداف التي استقبلتها شباك المنتخب التونسي إلى 9 أهداف خلال مباراتين فقط، ليتصدر قائمة المنتخبات الأكثر استقبالًا للأهداف في النسخة الحالية من المونديال.

وكان المنتخب التونسي قد استهل مشواره بخسارة قاسية أمام السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى، قبل أن يتلقى رباعية جديدة أمام المنتخب الياباني، ليخرج رسميًا من سباق التأهل إلى الدور التالي.

تونس في صدارة القائمة السلبية

وبعد مرور جولتين من منافسات دور المجموعات، جاء منتخب تونس على رأس قائمة المنتخبات الأكثر استقبالًا للأهداف برصيد 9 أهداف، بينما احتل منتخبا كوراساو وقطر المركز الثاني بعدما استقبل كل منهما 7 أهداف.

وتعكس هذه الأرقام حجم المعاناة الدفاعية التي واجهها “نسور قرطاج” خلال البطولة، خاصة مع الأخطاء الفردية والجماعية التي ظهرت بوضوح في المباراتين.

وشهدت مواجهة اليابان تفوقًا واضحًا للمنتخب الآسيوي منذ الدقائق الأولى، بعدما افتتح دايتشي كامادا التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف أياسي أويدا الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الياباني سيطرته على مجريات اللقاء، ليسجل جونيا إيتو الهدف الثالث في الدقيقة 69، قبل أن يعود أويدا ويختتم الرباعية في الدقيقة 83.

ولم ينجح المنتخب التونسي في مجاراة السرعة والتنظيم الياباني طوال المباراة، ليخرج بهزيمة جديدة أنهت آماله رسميًا في مواصلة المشوار بالمونديال.

وجاءت المباراة الأولى للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع المنتخب التونسي في ظروف صعبة، بعدما تولى المسؤولية قبل أيام قليلة من اللقاء خلفًا لصبري لموشي الذي تمت إقالته عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد.

ورغم الآمال التي صاحبت وصول رينارد، فإن المنتخب التونسي لم يتمكن من إظهار رد فعل قوي، ليستمر التراجع الدفاعي ويستقبل أربعة أهداف جديدة أكدت خروجه المبكر من البطولة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد منتخب تونس عند صفر من النقاط في المركز الأخير، ليصبح أول منتخب عربي يغادر بطولة كأس العالم 2026 رسميًا.

في المقابل، رفع منتخب اليابان رصيده إلى 4 نقاط، ليتساوى مع منتخب هولندا في صدارة المجموعة السادسة، مع أفضلية فارق الأهداف للمنتخب الهولندي.

وسيخوض المنتخب التونسي مباراته الأخيرة في دور المجموعات بحثًا عن حفظ ماء الوجه وتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يواصل المنتخب الياباني صراعه على بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

تونس قائمة سلبية كأس العالم كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم 2026 منتخب تونس اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

ترشيحاتنا

الدكتور أشرف العزازي

الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة: 30 يونيو أعادت للثقافة المصرية دورها في حماية الهوية الوطنية

سيلفستر ستالون يروج لمشروع ساوث ميد

أسطورة هوليوود يروج لـ"ساوث ميد".. وطلعت مصطفى تستهدف أسواقًا عالمية جديدة | فيديو

رئيس الوزراء

مدبولي: الجغرافية المصرية واحدة من أقدم الجمعيات الجغرافية على مستوى العالم

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد