جورجيوس دونيس يشيد بلامين يامال: "أكبر موهبة في العالم.. ويعوض ميسي في برشلونة"

أشاد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لـ منتخب السعودية، بالموهبة الإسبانية لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، مؤكدًا أنه أحد أبرز المواهب في كرة القدم العالمية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه يمتلك قدرات استثنائية ونضجًا يفوق عمره.

موهبة استثنائية بعقلية ناضجة

وقال دونيس خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السعودية وإسبانيا في كأس العالم: "لامين يامال هو أكبر موهبة في العالم خلال هذه الفترة، وأعتقد أنه بدأ يعوض ميسي في برشلونة بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف مدرب السعودية: "لم أرَ لاعبًا في هذا العمر يصنع هذا الفارق، ويمتلك هذه الجودة، ويلعب بهذا القدر من النضج. بالنسبة لي، الأهم ليس المهارات فقط، بل النضج الذي يظهره داخل الملعب".

وأوضح دونيس أن أبرز ما يميز يامال هو قدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة في مختلف المواقف، قائلًا: "هو يعرف ماذا يمكنه أن يفعل في كل لحظة، وهذه هي أكبر نقطة تميزه".

مقارنة بتجربة مواجهة برشلونة ميسي

وتابع مدرب السعودية: "من الرائع لعالم كرة القدم أن يرى مواهب مثل لامين يامال، ومن الجميل مواجهة لاعبين بهذه الجودة".

واستعاد دونيس ذكريات سابقة خلال مسيرته التدريبية، قائلًا: "أتذكر نفسي عندما كنت مدربًا لأبويل وواجهنا برشلونة في فترة ميسي، وهذه لحظات لا تُنسى في كرة القدم".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن يامال يجمع بين الموهبة والجودة والنضج رغم صغر سنه، قائلًا: "بشكل عام، أرى أن لامين يامال حاليًا هو أصغر موهبة تملك أكبر جودة إلى جانب هذا النضج".