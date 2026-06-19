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إريك جارسيا: إسبانيا ما زالت من المرشحين للفوز بالمونديال.. ومواجهة السعودية اختبار جديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إريك جارسيا: إسبانيا ما زالت من المرشحين للفوز بالمونديال.. ومواجهة السعودية اختبار جديد

إريك جارسيا
إريك جارسيا
إسلام مقلد

أكد إريك جارسيا، مدافع المنتخب الإسباني، أن التعادل المفاجئ أمام منتخب الرأس الأخضر في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 كان بمثابة رسالة واضحة بضرورة تحسين الأداء، مشددًا على أن قوة الأسماء وحدها لا تكفي لتحقيق الانتصارات في البطولة.

وكان المنتخب الإسباني قد اكتفى بالتعادل السلبي أمام الرأس الأخضر في بداية مشواره بالمونديال، في المباراة التي شهدت جلوس جارسيا على مقاعد البدلاء، قبل أن يستعد "لاروخا" لمواجهة المنتخب السعودي في الجولة الثانية وسط حسابات معقدة بالمجموعة الثامنة.

تحسين الأداء أمام السعودية

وقال جارسيا في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: إن مواجهة السعودية تحتاج إلى سرعة أكبر في بناء الهجمات، خاصة أمام المنتخبات التي تعتمد على التكتل الدفاعي.

وأوضح: "علينا أن نتحرك بالكرة بسرعة كبيرة أمام الفرق التي تتراجع للخلف، ويجب أن نبحث عن استغلال المساحات الداخلية، لأن ذلك يمنحنا فرصًا لفتح الأطراف، وهذا أمر اعتدنا عليه لأننا منتخب يعتمد على كرة القدم الهجومية".

وأضاف مدافع برشلونة: "لم نفاجأ بطريقة لعب المنافسين، فالجميع يعرف أسلوبنا ويحاول إيقافنا بهذه الطريقة، لذلك علينا إيجاد الحلول داخل الملعب".
 

إسبانيا ما زالت ضمن المرشحين

وعن الانتقادات التي طالت المنتخب بعد البداية المتعثرة، أكد جارسيا أن جودة اللاعبين تجعل إسبانيا من المنتخبات القادرة على المنافسة، لكنه شدد على أن الحسم يكون داخل المستطيل الأخضر.

وقال: "إذا نظرنا إلى اللاعبين فرديًا، فنحن من الفرق التي تمتلك جودة كبيرة في جميع المراكز، لكن كرة القدم لا تعتمد على الأسماء فقط، فكل مباراة صعبة، والجميع يقاتل من أجل تحقيق هدفه".

وتابع: "ما زلت أرى أننا من المرشحين للتتويج بالبطولة، لكن الحديث لا يكفي، الأهم هو ما نقدمه في الملعب، ولدينا بعض الأمور التي تحتاج إلى التطوير للحفاظ على مستوانا".
 

مواجهة السعودية تشبه لقاء الرأس الأخضر

وتطرق جارسيا إلى المباراة المرتقبة أمام المنتخب السعودي، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتوقع مواجهة مشابهة للمباراة الأولى.

وقال: "المدرب أخبرنا بأن مباراة السعودية ستكون قريبة من مواجهة الرأس الأخضر، ونحن نعمل على تحسين بعض التفاصيل الفنية حتى نظهر بشكل أفضل".

ورفض اللاعب الكشف عن أي تفاصيل خاصة بخطة الجهاز الفني، قائلًا: "لا أريد كشف أي أوراق أو معلومات يمكن أن يستفيد منها المنافس".
 

إشادة بأداء المنتخبات وميسي

وعن أبرز ما شاهده في البطولة حتى الآن، أشاد جارسيا بعدد من المنتخبات، مؤكدًا أن المنافسة قوية للغاية.

وقال: "ألمانيا قدمت مستوى مميزًا، وكوريا الجنوبية فاجأتني بطريقة لعبها، كما أعجبت بأداء بعض اللاعبين، والجميع هنا يمتلك إمكانيات كبيرة".

كما تحدث عن تألق ليونيل ميسي وتسجيله 3 أهداف في أولى مبارياته بالمونديال، مؤكدًا أن النجم الأرجنتيني لا يزال قادرًا على صناعة الفارق.

وقال: "ميسي لاعب لا يحتاج إلى إثبات شيء، لكن عندما تشاهده يلعب؛ تشعر بأنه قادر على الاستمرار لفترة أطول، ذكاؤه وهدوءه وقدرته على قراءة المساحات أمر لا يصدق".
 

حلم مواجهة ميسي في النهائي

وفي ختام تصريحاته، كشف جارسيا عن أمنيته بمواجهة المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية، معتبرًا اللعب أمام ميسي حلمًا لأي لاعب.

وقال: "أتمنى أن تكون مواجهتنا مع الأرجنتين في النهائي، لأن مراقبة ميسي ستكون مهمة صعبة للغاية، لكنه حلم بالنسبة لي ولأي لاعب كرة قدم".

وأضاف: "عندما نواجهه سيكون هدفنا الفوز، لكن بعد المباراة سنعرف أننا واجهنا أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم".

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