كوكوريلا يكشف سر تألق لامين يامال مع إسبانيا: "تغير كثيرًا وأصبح أكثر نضجًا"

أشاد مارك كوكوريلا، لاعب منتخب إسبانيا، بالمستوى الذي يقدمه مواطنه لامين يامال، نجم برشلونة، مؤكدًا أن اللاعب الشاب شهد تطورًا كبيرًا على المستوى الشخصي والفني خلال الفترة الماضية، خاصة منذ مشاركته في بطولة يورو 2024.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة منتخب السعودية يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

تطور كبير منذ يورو 2024

وقال كوكوريلا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن مقابلته مع صحيفة "إل موندو": "لاحظت أن يامال تغير كثيرًا منذ بطولة يورو 2024، وأصبح أكثر نضجًا".

وأضاف: "لقد أمضى عدة سنوات في كرة القدم الاحترافية، وأصبح يعرف جيدًا ما الذي يجب عليه فعله داخل الملعب وخارجه".

إشادة داخل معسكر الماتادور

وأكد لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني أنه يستمتع باللعب بجوار يامال، مشيرًا إلى أن وجوده مع المنتخب يمثل إضافة قوية.

وقال: "أستمتع باللعب إلى جانبه وبوجوده معنا في المنتخب الإسباني، وأتمنى أن يكون قد عاد من الإصابة في حالة جيدة، وأن يساعدنا كثيرًا خلال البطولة".

الشهرة لا تغير شخصية يامال

وتحدث كوكوريلا عن الضغوط الكبيرة التي تحيط بلامين يامال رغم صغر سنه، مؤكدًا أن اللاعب يتعامل معها بشكل مميز.

وأوضح: "الأمر لا يُصدق، ذهبت في إجازة إلى دبي ووجدت هناك لوحة إعلانية ليامال، لكنه يتعامل مع كل ذلك بشكل طبيعي للغاية".

وأضاف: "لا يزال هو نفس الشخص، أصبح أكثر نضجًا، لكنه لم يتغير رغم وصوله إلى مكانة كبيرة وأصبح من أشهر اللاعبين في العالم".

واختتم كوكوريلا تصريحاته قائلًا: "أفضل صفة يمتلكها يامال هي طريقة تعامله مع كل هذه الأمور بعفوية وطبيعية رغم أنه يبلغ 18 عامًا فقط، فليس الجميع قادرًا على إدارة كل هذه الضغوط بهذا الشكل".