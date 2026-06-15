فوزينها يحصل على جائزة رجل مباراة إسبانيا والرأس الأخضر

حصل فوزينها، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، على جائزة رجل مباراة إسبانيا، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

وانتهت مباراة إسبانيا والرأس الأخضر بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأثر تأثير كأس العالم، حصل فوزينيا أكثر من مليون متابع على إنستجرام بعد مباراته اليوم أمام إسبانيا!.

تأثير كأس العالم

الحارس المخضرم كان يملك حوالي 50 ألف متابع فقط قبل المباراة، قبل أن ينفجر عدد متابعيه بشكل هائل عقب أدائه الاستثنائي.

يذكر أن فوزينها يبلغ من العمر 40 عاما وتصدى لحوالي 7 تسديدات من لاعبي إسبانيا.