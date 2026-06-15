قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقعات جماهير بلجيكا لمباراة فريقهم أمام منتخب مصر.. فيديو
سعر الدولار اليوم في مصر 15 يونيو 2026.. استقرار بالبنوك
كأس العالم 2026.. مباراة السعودية وأوروجواي مهددة بالإيقاف لهذا السبب
موعد صيام يوم عاشوراء 2026 .. حكمه وفضل صيام تاسوعاء وعاشوراء
الرئيس السيسي يصل لمدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية وزارة الأوقاف
بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وتجهيز الثوب الجديد بالمسجد الحرام
جواز عرفي وسرقة مجوهرات.. القصة الكاملة لأزمة لاعب كرة شهير مع سيدة الإسكندرية
بدءاً من اليوم.. أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو لـ 4.7 مليون أسرة
صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026 .. أماكن الصرف وخطوات الاستعلام
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026
وزير الصناعة: مصر تستعد لإطلاق أول صندوق متخصص للتمويل الصناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الرأس الأخضر يكتب التاريخ أمام إسبانيا.. إنجاز استثنائي في الظهور المونديالي الأول

الرأس الأخضر
الرأس الأخضر
حسن العمدة

حقق منتخب الرأس الأخضر إنجازًا تاريخيًا في مشاركته الأولى ببطولة كأس العالم 2026، بعدما فرض التعادل السلبي على منتخب إسبانيا، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة. 

وبات منتخب الرأس الأخضر ثاني منتخب في تاريخ كأس العالم ينجح في تفادي الخسارة أمام إسبانيا خلال مباراته الأولى في البطولة، بعدما سبق لمنتخب هندوراس أن حقق التعادل بنتيجة (1-1) أمام "لاروخا" في مونديال 1982.

وقدم المنتخب الأفريقي أداءً دفاعيًا منظمًا أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، ليحرم كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي من تحقيق بداية مثالية في مشوارها بالمونديال. 

ودخل منتخب إسبانيا المباراة بصفته بطل أوروبا وأحد أقوى المنتخبات المرشحة للمنافسة على كأس العالم، إلا أن لاعبي الرأس الأخضر نجحوا في إغلاق المساحات والحد من خطورة الهجوم الإسباني طوال اللقاء. 

ويُعد هذا التعادل بمثابة نقطة تاريخية للرأس الأخضر في أول ظهور مونديالي، ليؤكد المنتخب القادم من أرخبيل لا يتجاوز عدد سكانه 600 ألف نسمة أنه لا يشارك في البطولة لمجرد الظهور، بل للمنافسة وكتابة فصل جديد من الإنجازات الكروية. 

منتخب الرأس الأخضر كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

الطاقة الشمسية

هل تقضي الطاقة الشمسية على شواحن الهواتف التقليدية للأبد؟

Wi-Fi 8

Wi-Fi 8 قادم بثورة مختلفة والسرعة القصوى لم تعد الأولوية بعد الآن

أخبار السيارات

سوق السيارات المصرية يحقق نموًا 47.2% خلال أول 4 أشهر من 2026

بالصور

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون.. حقائق يجب معرفتها

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون

من الوفاة المفاجئة إلى الطب الشرعي .. تفاصيل جديدة في رحيل إيجي أرتيم | تقرير

إيجي أرتيم
إيجي أرتيم
إيجي أرتيم

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد