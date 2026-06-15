الرأس الأخضر يكتب التاريخ أمام إسبانيا.. إنجاز استثنائي في الظهور المونديالي الأول

حقق منتخب الرأس الأخضر إنجازًا تاريخيًا في مشاركته الأولى ببطولة كأس العالم 2026، بعدما فرض التعادل السلبي على منتخب إسبانيا، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة.

وبات منتخب الرأس الأخضر ثاني منتخب في تاريخ كأس العالم ينجح في تفادي الخسارة أمام إسبانيا خلال مباراته الأولى في البطولة، بعدما سبق لمنتخب هندوراس أن حقق التعادل بنتيجة (1-1) أمام "لاروخا" في مونديال 1982.

وقدم المنتخب الأفريقي أداءً دفاعيًا منظمًا أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، ليحرم كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي من تحقيق بداية مثالية في مشوارها بالمونديال.

ودخل منتخب إسبانيا المباراة بصفته بطل أوروبا وأحد أقوى المنتخبات المرشحة للمنافسة على كأس العالم، إلا أن لاعبي الرأس الأخضر نجحوا في إغلاق المساحات والحد من خطورة الهجوم الإسباني طوال اللقاء.

ويُعد هذا التعادل بمثابة نقطة تاريخية للرأس الأخضر في أول ظهور مونديالي، ليؤكد المنتخب القادم من أرخبيل لا يتجاوز عدد سكانه 600 ألف نسمة أنه لا يشارك في البطولة لمجرد الظهور، بل للمنافسة وكتابة فصل جديد من الإنجازات الكروية.