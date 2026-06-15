الحارس الأربعيني يتألق.. فوزينيا يقود الرأس الأخضر لتعادل تاريخي أمام إسبانيا

خطف الحارس المخضرم فوزينيا الأضواء خلال مواجهة منتخب الرأس الأخضر أمام إسبانيا، بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق تعادل تاريخي دون أهداف، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2026.



وقدم الحارس البالغ من العمر 40 عامًا أداءً استثنائيًا أمام كتيبة "لاروخا"، ليتحول إلى النجم الأول في المباراة بعدما تصدى لسيل من الهجمات الإسبانية وحافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.



وجاءت أرقام فوزينيا لتعكس حجم التألق الذي ظهر به خلال اللقاء، بعدما نجح في التصدي لـ6 تسديدات من داخل منطقة الجزاء، إلى جانب 3 تصديات ارتمائية مميزة، و3 التقاطات ناجحة للكرات العالية، كما منع دخول 1.46 هدفًا محققًا وفقًا لإحصائيات الأداء المتقدمة.



ويخوض فوزينيا، حارس مرمى نادي شيفاس البرتغالي الناشط في دوري الدرجة الثانية، أول مشاركة له في كأس العالم، إلا أنه أثبت بخبرته الكبيرة وقدراته المميزة أنه لا يزال قادرًا على مقارعة أفضل نجوم العالم.



وشكل الحارس المخضرم جدارًا دفاعيًا صلبًا أمام محاولات المنتخب الإسباني، الذي عجز عن هز الشباك رغم استحواذه الكبير وتعدد فرصه الخطيرة طوال المباراة.



وساهم تألق فوزينيا بشكل مباشر في تحقيق الرأس الأخضر أول نقطة في تاريخه بكأس العالم، ليصبح ثاني منتخب فقط يفرض التعادل على إسبانيا في مباراته الافتتاحية بالمونديال، بعد منتخب هندوراس في نسخة عام 1982.