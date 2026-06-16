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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أولمو يعترف بتعثر إسبانيا: لم تكن البداية التي تمنيناها في كأس العالم

داني أولمو
داني أولمو
إسلام مقلد

اعترف داني أولمو، لاعب وسط منتخب إسبانيا، بأن "لاروخا" لم يقدم الانطلاقة التي كان يطمح إليها في بطولة كأس العالم 2026، وذلك عقب التعادل السلبي أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

وفشل المنتخب الإسباني في هز الشباك خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب أتلانتا ستاديوم، ليكتفي بحصد نقطة واحدة في بداية مشواره بالمونديال.

رسالة تفاؤل رغم التعثر

ونشر أولمو رسالة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أكد خلالها ثقته في قدرة المنتخب الإسباني على العودة سريعًا إلى الطريق الصحيح.

وقال: "لم تكن هذه هي البداية التي كنا نتمناها، لكننا نغادر ونحن ندرك تمامًا ما قدمناه بشكل جيد، ونعرف كذلك الجوانب التي تحتاج إلى تحسين".

وأضاف: "ندرك أن متطلبات كأس العالم مرتفعة للغاية، ولا يوجد مجال للأخطاء. لقد أظهرنا إمكانياتنا وسنفعل ذلك مجددًا، لا شك لدينا، فنحن ندعم هذه العائلة الرائعة بكل قوة".

 

استحواذ بلا أهداف

ودخل المنتخب الإسباني المباراة مرشحًا لتحقيق الفوز، خاصة بعد تتويجه بلقب كأس أمم أوروبا، لكنه اصطدم بدفاع منظم من منتخب كاب فيردي، الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه رغم سيطرة إسبانيا على مجريات اللقاء.

وشارك أولمو ضمن كتيبة إسبانيا التي تضم العديد من النجوم، أبرزهم بيدري وميكيل مورينو وميكيل أويارزابال.

 

اختبار قوي أمام السعودية

ويستعد المنتخب الإسباني لخوض مواجهة مهمة أمام منتخب السعودية يوم الأحد المقبل، في لقاء مرتقب بعد الأداء القوي الذي قدمه "الأخضر" أمام منتخب Uruguay وانتزاعه تعادلًا ثمينًا بنتيجة 1-1.

 

كاب فيردي يحتفل بالإنجاز

من جانبه، وصف مدرب منتخب كاب فيردي، بوبستا، النتيجة بأنها تاريخية، مشيدًا بالانضباط الدفاعي الذي أظهره لاعبوه أمام بطل أوروبا في أول ظهور لهم بالبطولة.

وتواصل المجموعة الثامنة إثارتها مبكرًا، حيث تبحث إسبانيا عن استعادة توازنها في الجولة المقبلة، بينما يسعى منتخب كاب فيردي للبناء على النتيجة الإيجابية وتحقيق مفاجأة جديدة في المونديال.

داني أولمو منتخب إسبانيا بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب كاب فيردي

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