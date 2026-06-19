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كوكوريلا يحذر من خطورة السعودية قبل صدام المونديال.. إسبانيا تبحث عن التعويض بعد التعثر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوكوريلا يحذر من خطورة السعودية قبل صدام المونديال.. إسبانيا تبحث عن التعويض بعد التعثر

مارك كوكوريلا
مارك كوكوريلا
إسلام مقلد

أكد مارك كوكوريلا، الظهير الأيسر لـ منتخب إسبانيا، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن لاعبي "لاروخا" يستعدون بكل قوة لتحقيق الفوز وتعويض التعثر في البداية.

وكان منتخب إسبانيا قد فشل في تحقيق الانتصار خلال الجولة الأولى، بعدما تعادل سلبيًا أمام منتخب كاب فيردي بنتيجة 0-0، بينما انتهت مواجهة السعودية وأوروجواي بالتعادل الإيجابي 1-1؛ لتزداد المنافسة اشتعالًا في المجموعة الثامنة.

تحذير من سلاح الهجمات المرتدة

وقال كوكوريلا في تصريحات نقلها برنامج "نادينا": "مواجهة المنتخب السعودي ليست سهلة على الإطلاق، فهو فريق قوي من الناحية الدفاعية، ويمتلك العديد من الأسلحة التي يمكن أن تسبب المشاكل".

وأضاف نجم إسبانيا: "الهجمات المرتدة للمنتخب السعودي ستكون مصدر إزعاج لنا، لكننا نملك خطة للتعامل معها، وهدفنا واضح وهو تحقيق الانتصار والحصول على النقاط الثلاث".

التعثر الأول لا يعني الفشل

وتحدث كوكوريلا عن التعادل في الجولة الافتتاحية، قائلًا: "من الجيد أحيانًا أن تتعثر في المباراة الأولى حتى تتمكن من تصحيح الأخطاء، وهذا ما سنحاول القيام به".

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن منتخبات كبيرة مرت بنفس الموقف، موضحًا: "الأمر لا يختلف كثيرًا عن منتخبات مثل بلجيكا والبرازيل، التي واجهت صعوبات في بداياتها، والمهم هو كيفية العودة".

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