فيران توريس: تمثيل منتخب إسبانيا مصدر فخر واعتزاز

أعرب فيران توريس، مهاجم منتخب إسبانيا، عن سعادته الكبيرة بارتداء قميص منتخب بلاده، مؤكداً أن تمثيل الوطن يعد مصدر فخر واعتزاز لأي لاعب.

وأوضح أن كل ظهور له مع المنتخب يحمل قيمة خاصة، مشيراً إلى أن تسجيل الأهداف وصناعة الإنجازات التاريخية يضاعفان من شعوره بالفخر والمسؤولية.

وقال توريس، إن مواصلة تسجيل الأهداف مع المنتخب تمنحه دافعاً إضافياً للاستمرار في تقديم أفضل ما لديه، خاصة عندما يتمكن من الاقتراب من أرقام وإنجازات نجوم وأساطير سبق لهم تمثيل الكرة الإسبانية على أعلى المستويات.

وأكد مهاجم المنتخب الإسباني أنه كان يتمتع بالثقة الكاملة في قدراته قبل إحراز الهدف، موضحاً أن الثقة لم تكن يوماً مشكلة بالنسبة له. وأضاف أن تسجيل الأهداف يمنح اللاعب دفعة معنوية كبيرة ويساعده على مواصلة العمل والتركيز خلال المباريات المقبلة.

وأشار إلى أن المهاجم يعيش دائماً على وقع الأهداف، وأن هز الشباك يمنحه شعوراً إيجابياً ويزيد من حماسه لمواصلة التألق بقميص المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات المقبلة.

تعادل إسبانيا والعراق في مواجهة ودية

وانتهت المباراة الودية التي جمعت منتخبي إسبانيا والعراق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ريازور بمدينة لا كورونيا الإسبانية.

وجاءت المباراة ضمن البرنامج التحضيري للمنتخبين استعداداً لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت المواجهة تنافساً قوياً بين المنتخبين، حيث سعى كل طرف إلى اختبار جاهزية لاعبيه الفنية والبدنية قبل انطلاق البطولة العالمية. كما استغل المدربون اللقاء للوقوف على مستوى العناصر الأساسية والبديلة، في إطار التحضيرات النهائية للمونديال المرتقب.

ويأمل المنتخبان في الاستفادة من هذه التجارب الودية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل خوض غمار المنافسات الرسمية في كأس العالم، التي تشهد مشاركة نخبة المنتخبات من مختلف قارات العالم