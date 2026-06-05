العاصمة الإدارية تستعد لاستقبال جماهير كأس العالم

تتهيأ منطقة «إي إف زد» بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة فعاليات متابعة مباريات كأس العالم 2026، في تجربة جماهيرية غير مسبوقة داخل مصر، ضمن رؤية شركة المتحدة للرياضة لتقديم نموذج حديث يجمع بين متعة كرة القدم والأنشطة الترفيهية في مكان واحد.

وجهة رياضية وترفيهية متكاملة

تسعى الشركة إلى تحويل المنطقة إلى أكبر مركز رياضي وترفيهي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط خلال فترة البطولة، من خلال إنشاء منطقة جماهيرية ضخمة تتيح لعشاق الساحرة المستديرة متابعة مباريات المونديال في أجواء استثنائية، إلى جانب توفير شاشة عرض عملاقة تعد من الأكبر عالميًا لنقل أحداث البطولة المقامة في أمريكا الشمالية.

تجربة مشاهدة عالمية

ويهدف المشروع إلى تقديم تجربة متكاملة للجماهير، تحاكي الأجواء الحقيقية داخل الملاعب المستضيفة للمباريات، بما يمنح الزوار فرصة التفاعل مع أحداث البطولة لحظة بلحظة، وسط تجهيزات تقنية متطورة وخدمات عالية المستوى.

موقع مميز وسهولة الوصول

يقع استاد المونديال داخل منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتميز بموقعه القريب من القاهرة الجديدة، حيث لا يبعد سوى دقائق معدودة عن التجمع الخامس، ما يجعله وجهة سهلة الوصول لمختلف الجماهير من أنحاء القاهرة الكبرى.

فعاليات متنوعة لجميع الأعمار

لا تقتصر الفعاليات على مشاهدة المباريات فقط، بل تشمل العديد من الأنشطة الترفيهية ومناطق التشجيع التفاعلية المصممة لتناسب مختلف الفئات العمرية، بما يوفر تجربة ممتعة للعائلات والشباب طوال فترة إقامة البطولة.

كما تضم المنطقة مجموعة من المطاعم الشهيرة والمتاجر والعلامات التجارية المعروفة، لتوفير تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والضيافة والتسوق، بما يجعل زيارة المنطقة حدثًا استثنائيًا يتجاوز مجرد متابعة مباريات كرة القدم.

ويعكس هذا المشروع توجه شركة المتحدة للرياضة نحو تطوير الفعاليات الجماهيرية في مصر، عبر تقديم تجارب عالمية تتماشى مع أحدث المعايير الدولية في تنظيم ومتابعة الأحداث الرياضية الكبرى، بما يعزز مكانة مصر كوجهة متميزة لاستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية.