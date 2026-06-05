العراق يفرض التعادل على إسبانيا في بروفة المونديال الأخيرة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المواجهة الودية التي جمعت منتخبي إسبانيا والعراق، على ملعب ريازور بمدينة لا كورونيا الإسبانية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت المباراة بداية قوية من المنتخب الإسباني الذي نجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق فيران توريس في الدقيقة 16، بعدما استغل أفضلية أصحاب الأرض خلال الدقائق الأولى من اللقاء.

ولم يتأخر رد المنتخب العراقي كثيرًا، حيث تمكن ميرخاس دوسكي من إدراك التعادل في الدقيقة 27، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويمنح أسود الرافدين دفعة معنوية كبيرة قبل الاستحقاق العالمي المرتقب.

وفي الشوط الثاني، أجرى الجهازان الفنيان العديد من التبديلات، إذ شهد اللقاء 11 تغييرًا من جانب المنتخبين، في إطار منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين والوقوف على مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

واستمرت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، ليخرج المنتخبان بتعادل إيجابي في آخر محطات التحضير للمونديال، وسط مكاسب فنية عديدة لكلا الفريقين قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.