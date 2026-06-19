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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

داني أولمو يتحدى دفاع السعودية قبل مواجهة كأس العالم: لا نحتاج للاستحواذ الطويل لتحقيق الفوز

اولمو
اولمو
إسلام مقلد

خرج داني أولمو، لاعب وسط منتخب إسبانيا، بتصريحات مثيرة قبل مواجهة منتخب السعودية، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة قد شهدت تعادل منتخب السعودية مع أوروجواي بنتيجة 1-1، بينما فشل منتخب إسبانيا في تحقيق الفوز أمام كاب فيردي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة في بداية مشواره بالمونديال.

تنظيم دفاعي للسعودية

وقال أولمو، في تصريحات لوسائل الإعلام قبل مواجهة السعودية،: "نعلم أننا سنواجه منتخبًا سيلعب بتنظيم دفاعي كبير، ولكننا سنحاول التعامل مع ذلك بأفضل طريقة ممكنة، وهدفنا واضح وهو تحقيق الانتصار".

لا نحتاج للاستحواذ

وأضاف نجم برشلونة: "لا نحتاج إلى الاستحواذ على الكرة لفترات طويلة أمام السعودية، أحيانًا يكون الأفضل هو التمرير مرتين أو ثلاث تمريرات بشكل صحيح للوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف".

وتابع: "نريد تسجيل أكثر من هدف من أجل حسم المباراة وتأمين النتيجة، ونعرف أهمية المواجهة المقبلة بالنسبة لنا في مشوار البطولة".

واختتم داني أولمو تصريحاته قائلًا: "جئنا إلى كأس العالم بهدف واحد، وهو تحقيق الانتصارات، وسنواصل العمل بكل قوة من أجل الوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في البطولة".

وتعد مواجهة السعودية وإسبانيا من المباريات المهمة في المجموعة الثامنة، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز الأول له في البطولة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

داني أولمو أولمو منتخب إسبانيا منتخب السعودية السعودية كأس العالم 2026 كأس العالم

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