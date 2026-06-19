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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ليفربول يخطف جوهرة إسبانيا.. من هو فيكتور مونيوز المرشح لملء فراغ محمد صلاح؟

المهاجم الإسباني الشاب فيكتور مونيوز
المهاجم الإسباني الشاب فيكتور مونيوز
أمينة الدسوقي

في خطوة تؤكد استعداد ليفربول لمرحلة جديدة بعد سنوات من التألق الاستثنائي للنجم محمد صلاح، أعلن النادي الإنجليزي رسميًا تعاقده مع المهاجم الإسباني الشاب فيكتور مونيوز قادمًا من أوساسونا، في صفقة أثارت اهتمام الأوساط الكروية الأوروبية وتصدرت عناوين الصحف ومحركات البحث خلال الساعات الماضية.

الصفقة لم تكن مجرد تعاقد جديد في سوق الانتقالات، بل حملت العديد من التفاصيل المثيرة، أبرزها دخول أندية كبرى في سباق ضم اللاعب، ومتابعة ريال مدريد لتحركاته عن كثب، قبل أن ينجح ليفربول في حسم الصفقة لصالحه وضم أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية.

ليفربول يحسم المعركة ويخطف الصفقة

أصدر ليفربول بياتا رسميا أعلن خلاله التوصل إلى اتفاق نهائي مع أوساسونا لضم فيكتور مونيوز، على أن تكتمل الإجراءات الرسمية عقب الحصول على تصريح العمل والتصديق الدولي.

وخضع اللاعب للفحوصات الطبية داخل معسكر منتخب إسبانيا في ولاية تينيسي الأمريكية، قبل أن يوقع عقدًا طويل الأمد مع "الريدز"، في إشارة واضحة إلى الرهان الكبير الذي يضعه النادي الإنجليزي على موهبته المستقبلية.

ورغم اقتراب نيوكاسل يونايتد من حسم الصفقة خلال الأسابيع الماضية، فإن إدارة ليفربول قررت التدخل في اللحظات الأخيرة، وقامت بتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 40 مليون يورو، لتحسم واحدة من أبرز صفقات الصيف.

ريال مدريد يراقب ومستفيد من الصفقة

لم يكن ريال مدريد بعيدًا عن المشهد، فالنادي الملكي تابع المفاوضات باهتمام بالغ، خاصة أن مونيوز يعد أحد خريجي أكاديمية النادي.

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن ريال مدريد يحتفظ بنسبة 50% من حقوق إعادة بيع اللاعب، إلى جانب بند يتيح له استعادته مستقبلاً، وهو ما يعني أن خزائن "الميرنجي" ستستفيد ماليًا من انتقال نجمه السابق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

من أكاديمية برشلونة إلى أنفيلد

قصة فيكتور مونيوز تحمل الكثير من التفاصيل اللافتة فقد بدأ اللاعب رحلته في أكاديمية برشلونة الشهيرة "لا ماسيا"، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد ويواصل تطوير موهبته داخل صفوف الفريق الملكي.

ورغم مشاركته المحدودة مع الفريق الأول لريال مدريد، فإن انتقاله إلى أوساسونا في صيف 2025 شكّل نقطة التحول الحقيقية في مسيرته، حيث حصل على فرصة اللعب بانتظام وأثبت قدراته الهجومية بشكل لافت.

وخلال موسم واحد فقط، نجح اللاعب في فرض اسمه بين أبرز المواهب الصاعدة في إسبانيا، ليجذب أنظار كبار القارة الأوروبية.

إنجازات فيكتور مونيوز صعود سريع نحو النجومية

يعد مونيوز أحد أبرز اللاعبين الشباب الذين لمع نجمهم خلال الموسم الماضي في الدوري الإسباني، بعدما قدم مستويات مميزة مع أوساسونا.

ومن أبرز إنجازاته:

-المشاركة في 34 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي.
-تسجيل 7 أهداف وصناعة 5 أهداف أخرى.
-قيادة أوساسونا لتحقيق نتائج مميزة في الدوري الإسباني.
-الحصول على أول استدعاء رسمي لمنتخب إسبانيا الأول.
-تسجيل هدف دولي في ظهوره الأول بقميص "لا روخا" أمام منتخب صربيا.
-التحول إلى أغلى صفقة بيع في تاريخ نادي أوساسونا.
-جذب اهتمام أندية أوروبية كبرى مثل ليفربول ونيوكاسل ومانشستر يونايتد وباير ليفركوزن.

هذه الأرقام جعلت اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا واحدًا من أكثر الأسماء تداولًا في سوق الانتقالات الأوروبية خلال الفترة الحالية.

مهمة صعبة هل ينجح في تعويض محمد صلاح؟

رغم اختلاف أسلوب اللعب بين النجم المصري محمد صلاح وفيكتور مونيوز، فإن الجماهير بدأت بالفعل في عقد المقارنات بينهما، خاصة مع الحديث المتزايد عن اقتراب نهاية حقبة صلاح داخل "أنفيلد".

محمد صلاح

ويجيد مونيوز اللعب على طرفي الهجوم، كما يمتلك السرعة والمهارة والقدرة على صناعة الفرص وإنهاء الهجمات، وهي الصفات التي دفعت إدارة ليفربول للتعاقد معه ضمن مشروع إعادة بناء الفريق.

لكن المهمة لن تكون سهلة، فخلافة أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي تمثل تحديًا كبيرًا أمام الموهبة الإسبانية الشابة.

أول هدية لإيراولا

تمثل صفقة فيكتور مونيوز أول تدعيم هجومي في عهد المدرب الإسباني أندوني إيراولا، الذي يسعى لقيادة مشروع جديد داخل ليفربول وإعادة الفريق إلى المنافسة على جميع البطولات.

ومع استمرار تألق اللاعب مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026، ينتظر عشاق "الريدز" وصول موهبتهم الجديدة إلى أنفيلد، على أمل أن يكون النجم القادم الذي يكتب فصلاً جديدًا في تاريخ النادي الإنجليزي العريق.

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