ثلاثي ليفربول يقود منتخب هولندا في مباراته أمام اليابان بالمونديال

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أعلن منتخبا هولندا واليابان، التشكيل الرسمي لمباراتهما معا مساء اليوم الأحد على ملعب "دالاس" في تكساس الأمريكية، في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة لمونديال 2026.

واختار رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي تشكيل منتخب بلاده، والذي يقوده ثلاثي ليفربول فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو وريان جرافنبيرخ.

وجاء تشكيل منتخب هولندا كالتالي:

حراسة المرمى: بارت فيربروخن

خط الدفاع: دينزل دومفريس - فان هيكي - فان دايك - فان دي فين

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - تيجاني ريندرز - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: سامرفيل - دونيل مالين - كودي جاكبو

كما أعلن هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان تشكيل فريقه بتواجد تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد الإسباني.

وجاء تشكيل منتخب اليابان كالتالي:

حراسة المرمى: سوزوكي

خط الدفاع: تسويوشي واتانابي - تانيجوتشي - هيروكي إيتو

خط الوسط: ريتسو دوان - دايتشي كامادا - كايشو سانو - كيتو ناكامورا - تاكيفوسا كوبو - دايزن مايدا

خط الهجوم: أياسي أويدا