ليفربول يعرض عقدا لعدة سنوات على لاعب الوسط الواعد هايدن موراي-هولم

أظهر نادي ليفربول الإنجليزي رغبته في الاحتفاظ بلاعب الوسط الشاب الواعد هايدن موراي-هولم على المدى الطويل.

وذكر موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية، اليوم/الأحد/، أن "الريدز" عرضوا على اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا عقدًا احترافيًا يمتد لعدة سنوات.

ويدرك ليفربول أن موراي-هولم، يحظى باهتمام عدد من الأندية الإنجليزية والأجنبية التي ترغب في التعاقد معه فور بلوغه سن الثامنة عشرة؛ ولمواجهة هذا الاهتمام، قدم ليفربول للاعب عرضًا تنافسيًا أملاً في الإبقاء عليه ومساعدته على التطور ليصبح أحد أبرز لاعبي خط الوسط في المستقبل.

وقد تألق المراهق خلال مشاركاته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 18 عامًا لموسم 2025-2026، حيث نجح في صناعة 10 أهداف.