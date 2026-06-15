قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عون: استقرار لبنان وأمنه جزء لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة
القائم بأعمال رئيس الضرائب العقارية في أول تصريح: سنتنازل عن طعون المتأخرات
من الاتصالات إلى القمم.. محطات وزيارات صنعت الشراكة المصرية الإماراتية
سقوط حافلة في اثيوبيا في وادي ومصرع ركابها
ياسين العياري.. اللاعب الذي رفض تونس وعاقبها في المونديال.. ليلة قاسية لنسور قرطاج أمام السويد
مجموعة مصر.. موعد مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
رسميا.. المالية تعلن تفاصيل إطلاق أبكليشن موبايل للضرائب العقارية
شعبة بيض المائدة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي ونسعى للتوسع في الأسواق الأفريقية
استقبل 10 أهداف ودي ورسمي.. هل يستعيد منتخب تونس توازنه أمام اليابان وهولندا؟
انخفاض أسعار الفراخ اليوم الاثنين 15-6-2026 في الأسواق
تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. استهداف سيارة وتفجيرات متتالية
جامعة الدول العربية تبحث توحيد التشريعات في مواجهة الإرهاب وخطاب الكراهية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الملك المصري.. ليفربول يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بقائده ونجمه المصري محمد صلاح، بمناسبة عيد ميلاده الرابع والثلاثين، وذلك بالتزامن مع استعداد محمد صلاح لقيادة منتخب مصر في مواجهة قوية أمام بلجيكا.

وشاركت الصفحة الرسمية لـ"الريدز" صورة لمحمد صلاح عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها بعبارة: "عيد ميلاد سعيد أيها الملك المصري"، في إشارة إلى اللقب الذي اشتهر به قائد منتخب مصر بين جماهير النادي.

لن تكون مواجهة منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2026 مجرد صدام بين منتخبين يبحثان عن بداية مثالية في البطولة العالمية بل تحمل في طياتها مواجهة من نوع خاص تجمع بين محمد صلاح قائد الفراعنة ومدرب يعرفه جيدًا هو الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للمنتخب البلجيكي.

فعلى مدار السنوات الماضية واجه صلاح عشرات المدربين الكبار في أوروبا لكن مواجهة الليلة تبدو مختلفة لأن الرجل الجالس على مقاعد بدلاء بلجيكا سبق له أن أشرف على تدريب النجم المصري في إحدى المحطات المهمة خلال مسيرته الاحترافية داخل الملاعب الأوروبية.

علاقة بدأت في العاصمة الإيطالية
تعود فصول العلاقة بين محمد صلاح ورودي جارسيا إلى موسم 2015-2016 عندما كان المدرب الفرنسي يقود فريق روما الإيطالي.

في ذلك الوقت كان صلاح يخوض واحدة من أهم مراحل تطوره الكروي بعد انتقاله إلى الدوري الإيطالي حيث وجد الدعم والثقة من جارسيا الذي منح اللاعب المصري مساحة كبيرة لإظهار قدراته الهجومية وسرعته الاستثنائية.

وخلال فترة عملهما معًا شارك صلاح في 21 مباراة تحت قيادة المدرب الفرنسي نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف آخر ليؤكد مبكرًا أنه مشروع نجم كبير قادر على صناعة الفارق في أقوى الدوريات الأوروبية.

نادي ليفربول الإنجليزي ليفربول نجمه المصري محمد صلاح محمد صلاح صلاح بمناسبة عيد ميلاده الرابع والثلاثين منتخب مصر بلجيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

أقطاي عبد الله

مصير أقطاي عبد الله.. تواصل مع هادي خشبة

ترشيحاتنا

جنود الاحتلال

الجيش الإسرائيلي يواصل قصف جنوب لبنان متجاهلا التفاهم الأمريكي

وزارة الخارجية السعودية

انتصار للسلام العالمي.. ردود فعل دولية على مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الايراني

وزير الخارجية الإيراني يشيد بجهود مصر.. وعبد العاطي يرحب باتفاق الولايات المتحدة وإيران

بالصور

في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته وبناته

فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد