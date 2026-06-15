الملك المصري.. ليفربول يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بقائده ونجمه المصري محمد صلاح، بمناسبة عيد ميلاده الرابع والثلاثين، وذلك بالتزامن مع استعداد محمد صلاح لقيادة منتخب مصر في مواجهة قوية أمام بلجيكا.

وشاركت الصفحة الرسمية لـ"الريدز" صورة لمحمد صلاح عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها بعبارة: "عيد ميلاد سعيد أيها الملك المصري"، في إشارة إلى اللقب الذي اشتهر به قائد منتخب مصر بين جماهير النادي.

لن تكون مواجهة منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2026 مجرد صدام بين منتخبين يبحثان عن بداية مثالية في البطولة العالمية بل تحمل في طياتها مواجهة من نوع خاص تجمع بين محمد صلاح قائد الفراعنة ومدرب يعرفه جيدًا هو الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للمنتخب البلجيكي.

فعلى مدار السنوات الماضية واجه صلاح عشرات المدربين الكبار في أوروبا لكن مواجهة الليلة تبدو مختلفة لأن الرجل الجالس على مقاعد بدلاء بلجيكا سبق له أن أشرف على تدريب النجم المصري في إحدى المحطات المهمة خلال مسيرته الاحترافية داخل الملاعب الأوروبية.

علاقة بدأت في العاصمة الإيطالية

تعود فصول العلاقة بين محمد صلاح ورودي جارسيا إلى موسم 2015-2016 عندما كان المدرب الفرنسي يقود فريق روما الإيطالي.

في ذلك الوقت كان صلاح يخوض واحدة من أهم مراحل تطوره الكروي بعد انتقاله إلى الدوري الإيطالي حيث وجد الدعم والثقة من جارسيا الذي منح اللاعب المصري مساحة كبيرة لإظهار قدراته الهجومية وسرعته الاستثنائية.

وخلال فترة عملهما معًا شارك صلاح في 21 مباراة تحت قيادة المدرب الفرنسي نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف آخر ليؤكد مبكرًا أنه مشروع نجم كبير قادر على صناعة الفارق في أقوى الدوريات الأوروبية.