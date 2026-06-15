عمرو رمزي: مفاجآت ونجوم كبار في «قبل الماتش».. ومحمد صلاح يثبت أن أبطال مصر لا ينتهون

كشف الفنان عمرو رمزي تفاصيل برنامجه الجديد "قبل الماتش"، المقرر عرضه على قناة "صدى البلد" بالتزامن مع مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن البرنامج سيقدم تجربة مختلفة تمزج بين الكوميديا والرياضة في قالب ترفيهي قريب من الجمهور.

عنصر التشويق لدى المشاهدين

وأوضح رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، أن البرنامج يحمل أفكارًا جديدة ومفاجآت عديدة، مشيرًا إلى أن فريق العمل تعمد عدم الكشف عن جميع التفاصيل قبل انطلاقه، للحفاظ على عنصر التشويق لدى المشاهدين.

تجربة ترفيهية مميزة

وأضاف أن البرنامج سيشهد استضافة عدد من النجوم البارزين، مؤكدًا أن ظهورهم سيكون بشكل مختلف وغير متوقع، بما يمنح الجمهور تجربة ترفيهية مميزة خلال متابعة مباريات كأس العالم.

نتائج إيجابية في البطولة

وأعرب عن أمله في أن يحقق المنتخب المصري نتائج إيجابية في البطولة، وأن ينجح البرنامج في مشاركة الجماهير أجواء الحماس والدعم للفراعنة خلال مشوارهم بالمونديال.

ذكرياته مع الزعيم عادل إمام

وفي سياق آخر، استعاد عمرو رمزي ذكرياته مع الزعيم عادل إمام، مؤكدًا أن العمل معه كان حلمًا كبيرًا تحول إلى حقيقة، مشيرًا إلى أن مشاركته في أحد أعماله الفنية تعد من أبرز المحطات في مشواره المهني.

مستويات استثنائية في الملاعب

كما أشاد بالنجم محمد صلاح، مؤكدًا أنه ما زال يقدم مستويات استثنائية في الملاعب الإنجليزية رغم كل ما يُثار حول عامل السن، مشددًا على أن نجاحات صلاح، إلى جانب بروز مواهب مصرية شابة في الأندية العالمية، تؤكد أن الكرة المصرية لا تتوقف عن صناعة الأبطال.