عمرو رمزي: مشاركة مصر في المونديال حدث استثنائي.. ويحذر من أفكار يحيى موسى وقدرته على استقطاب الشباب

كشف الفنان عمرو رمزي تفاصيل برنامجه الجديد "قبل الماتش"، الذي يقدمه خلال البطولة، مؤكدًا أنه يحمل فكرة مختلفة تجمع بين الكوميديا والرياضة في قالب ترفيهي موجه للجمهور المصري.

كما تطرق خلال حديثه إلى عدد من القضايا العامة، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقرار الدولة والتصدي للأفكار المتطرفة التي تستهدف استقطاب الشباب والتأثير عليهم.

تقديم محتوى رياضي وترفيهي

وقال عمرو رمزي، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، إن فكرة برنامج "قبل الماتش" جاءت بشكل مفاجئ وتحمل طابعًا جديدًا، خاصة أنها تعتمد على تقديم محتوى رياضي وترفيهي من خلال فنانين كوميديين، وهو ما يمنح التجربة خصوصية مختلفة عن البرامج التقليدية.

تقديم محتوى ناجح

وأضاف أن فريق العمل وجد دعمًا كبيرًا داخل القناة، مشيرًا إلى أن جميع القائمين على البرنامج يعملون بروح جماعية من أجل تقديم محتوى ناجح يواكب أجواء كأس العالم ويعبر عن اهتمامات المشاهد المصري.

مشاركة مصر في كأس العالم

وأكد رمزي أن مشاركة مصر في كأس العالم تمثل حدثًا استثنائيًا لا يتكرر كثيرًا، معربًا عن أمله في أن يواصل المنتخب الوطني حضوره في النسخ المقبلة من البطولة، وأن يحظى بالدعم الكامل من الجماهير المصرية خلال مشواره بالمونديال.

وعلى صعيد آخر، أوضح الفنان أنه بحكم دراسته للقانون يرفض أي ممارسات أو أفكار تستهدف مخالفة القانون أو الإضرار بمصالح الدولة، مؤكدًا أهمية الوعي المجتمعي في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تحاول التأثير على بعض الشباب.

جذب الأتباع وترويج أفكارها

كما تحدث عن يحيى موسى، مشيرًا إلى أنه يمتلك قدرة كبيرة على التأثير والاستقطاب، محذرًا من خطورة الشخصيات التي تعتمد على الخطاب الهادئ والمظهر غير الصدامي في جذب الأتباع وترويج أفكارها، مؤكدًا أن مواجهة مثل هذه الأفكار تتطلب وعيًا مجتمعيًا وثقافيًا مستمرًا.